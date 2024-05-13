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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
До 2030 года Россия должна достигнуть 4-е место в мире по объему ВВП
Президент РФ Владимир Путин включил в национальные цели до 2030 года достижение РФ четвертого места в мире по объему ВВП. Это должно произойти за счет роста производительности труда, низкого уровня безработицы
 
Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров
Комитеты Госдумы на заседаниях в воскресенье поддержали всех предложенных премьером кандидатов на посты заместителей председателя правительства и министров, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. "Сегодня 18 профильных комитетов...
 
Чистый отток капитала из РФ вырос в 1-м квартале до $28 млрд
Чистый отток капитала частного сектора заметно вырос в 1-м квартале 2024-го, следует из "Комментариев о государстве и бизнесе" НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института "Центр развития" Сергея Пухова. Показатель увеличился до $28 млрд. "За...
 
За 5 лет маркировка товаров сэкономила бюджету 800 млрд руб.
Эффект от системы маркировки товаров с начала ее внедрения в 2019 году до конца 2023 года составил около 800 млрд рублей. Об этом рассказали "Российской газете" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) который является оператором...
 
13 мая 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
13 мая 2024 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4193,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2978,47 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 мая составили по Российской Федерации 4193,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4006,1 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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13 мая 2024 года 09:31
Главы стран ЕАЭС одобрили начало переговоров о зоне свободной торговли с Монголией
Главы стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили начало переговоров по заключению временного соглашения о свободной торговле с Монголией.

Решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в среду в рамках...    читать дальше
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13 мая 2024 года 09:23
В апреле инфляция в Белоруссии составила 0,4%
Потребительские цены в Белоруссии в апреле 2024 года выросли на 0,4%, после роста на 0,5% в марте, 0,9% в феврале и 0,8% в январе, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат).

За январь-апрель инфляция составила 2,7%.

Годовая...    читать дальше
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13 мая 2024 года 09:16
ВТБ разместит 14 мая однодневные бонды серии КС-4-706 на 250 млрд рублей
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-706 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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13 мая 2024 года 09:15
Доллар слабо меняется в парах с евро, фунтом и иеной
Курс доллара США символически дешевеет к евро и фунту, незначительно дорожает к иене, инвесторы ждут отчета по апрельской инфляции в Соединенных Штатах, который будет опубликован позднее на этой неделе.

Данные об инфляции в США будут обнародованы в среду. Как...    читать дальше
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13 мая 2024 года 09:07
Фондовые индексы Азии движутся разнонаправленно
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник, исключением выступают рынки материкового Китая и Гонконга.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете...    читать дальше
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13 мая 2024 года 08:59
Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП
Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП, это не критичный показатель, но в силу известных причин сейчас эта цифра приближается к показателям середины 1980-х годов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Бюджет министерства обороны и...    читать дальше
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13 мая 2024 года 08:52
Годовая инфляция в Китае в апреле ускорилась до 0,3%
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Инфляция была зафиксирована...    читать дальше
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13 мая 2024 года 08:43
Нефть продолжает дешеветь
Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули...    читать дальше
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13 мая 2024 года 08:36
Индексы S&P 500 и Dow Jones выросли на 0,2-0,3%, Nasdaq почти не изменился
Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в...    читать дальше
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13 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $249,2 тыс.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $249,2 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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13 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 103 выпускам облигаций на общую сумму 11,5 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 103 выпускам облигаций на общую сумму 11,5 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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13 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций на общую сумму 76,46 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций на общую сумму 76,46 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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13 мая 2024 года 08:26
Профицит бюджета США в апреле увеличился на 19%
Профицит госбюджета США в апреле составил $210 млрд, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,2 млрд), сообщило министерство финансов страны.Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев.

Доходы бюджета США увеличились на 22% - до...    читать дальше
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13 мая 2024 года 08:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 92,31 коп., евро - 99,58 руб.
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,37 руб. (+11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар ослабил рост, евро незначительно дорожает. Рубль колеблется в узком...    читать дальше
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13 мая 2024 года 08:14
Президент РФ представил Совфеду для переназначения кандидатуры Бортникова, Золотова, Чуйченко, Колокольцева
Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуры Александра Бортникова на пост директора ФСБ, Виктора Золотова - на должность главы Росгвардии, Константина Чуйченко - на пост министра юстиции, Владимира Колокольцева - на должность главы МВД. Об этом...    читать дальше
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