13 мая 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
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13 мая 2024 года 09:31
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 мая составили по Российской Федерации 4193,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4006,1 млрд руб.
На начало... читать дальше
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13 мая 2024 года 09:31
Главы стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили начало переговоров по заключению временного соглашения о свободной торговле с Монголией.
Решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в среду в рамках... читать дальше
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13 мая 2024 года 09:23
Потребительские цены в Белоруссии в апреле 2024 года выросли на 0,4%, после роста на 0,5% в марте, 0,9% в феврале и 0,8% в январе, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат).
За январь-апрель инфляция составила 2,7%.
Годовая... читать дальше
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13 мая 2024 года 09:16
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-706 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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13 мая 2024 года 09:15
Курс доллара США символически дешевеет к евро и фунту, незначительно дорожает к иене, инвесторы ждут отчета по апрельской инфляции в Соединенных Штатах, который будет опубликован позднее на этой неделе.
Данные об инфляции в США будут обнародованы в среду. Как... читать дальше
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13 мая 2024 года 09:07
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник, исключением выступают рынки материкового Китая и Гонконга.
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете... читать дальше
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13 мая 2024 года 08:59
Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП, это не критичный показатель, но в силу известных причин сейчас эта цифра приближается к показателям середины 1980-х годов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бюджет министерства обороны и... читать дальше
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13 мая 2024 года 08:52
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.
Инфляция была зафиксирована... читать дальше
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13 мая 2024 года 08:43
Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.
В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули... читать дальше
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13 мая 2024 года 08:36
Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.
Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в... читать дальше
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13 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $249,2 тыс..
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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13 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 103 выпускам облигаций на общую сумму 11,5 млрд руб.
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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13 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций на общую сумму 76,46 млрд руб.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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13 мая 2024 года 08:26
Профицит госбюджета США в апреле составил $210 млрд, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,2 млрд), сообщило министерство финансов страны.Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев.
Доходы бюджета США увеличились на 22% - до... читать дальше
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13 мая 2024 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,37 руб. (+11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар ослабил рост, евро незначительно дорожает. Рубль колеблется в узком... читать дальше
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13 мая 2024 года 08:14
Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуры Александра Бортникова на пост директора ФСБ, Виктора Золотова - на должность главы Росгвардии, Константина Чуйченко - на пост министра юстиции, Владимира Колокольцева - на должность главы МВД. Об этом... читать дальше
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