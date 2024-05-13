.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 мая составили по Российской Федерации 4193,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4006,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

.

Главы стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили начало переговоров по заключению временного соглашения о свободной торговле с Монголией. Решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в среду в рамках... Решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в среду в рамках... читать дальше

.

Потребительские цены в Белоруссии в апреле 2024 года выросли на 0,4%, после роста на 0,5% в марте, 0,9% в феврале и 0,8% в январе, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). За январь-апрель инфляция составила 2,7%. За январь-апрель инфляция составила 2,7%. Годовая... Годовая... читать дальше

.

3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-706 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

.

Курс доллара США символически дешевеет к евро и фунту, незначительно дорожает к иене, инвесторы ждут отчета по апрельской инфляции в Соединенных Штатах, который будет опубликован позднее на этой неделе. Данные об инфляции в США будут обнародованы в среду. Как... Данные об инфляции в США будут обнародованы в среду. Как... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник, исключением выступают рынки материкового Китая и Гонконга. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете... Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете... читать дальше

.

Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП, это не критичный показатель, но в силу известных причин сейчас эта цифра приближается к показателям середины 1980-х годов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Бюджет министерства обороны и... "Бюджет министерства обороны и... читать дальше

.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics. Инфляция была зафиксирована... Инфляция была зафиксирована... читать дальше

.

Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо. В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули... В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули... читать дальше

.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в... Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $249,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 103 выпускам облигаций на общую сумму 11,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций на общую сумму 76,46 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Профицит госбюджета США в апреле составил $210 млрд, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,2 млрд), сообщило министерство финансов страны.Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев. Доходы бюджета США увеличились на 22% - до... Доходы бюджета США увеличились на 22% - до... читать дальше

.

Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,37 руб. (+11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар ослабил рост, евро незначительно дорожает. Рубль колеблется в узком... Через час торгов доллар ослабил рост, евро незначительно дорожает. Рубль колеблется в узком... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуры Александра Бортникова на пост директора ФСБ, Виктора Золотова - на должность главы Росгвардии, Константина Чуйченко - на пост министра юстиции, Владимира Колокольцева - на должность главы МВД. Об этом... читать дальше

.