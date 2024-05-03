Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -765,9 млрд руб.

3 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 мая по данным на начало операционного дня снизилось до -765,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63313,323 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 214,653 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44,90 коп. и составил 91,6855 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,43 руб., максимальный - 92,1625 руб. Было заключено 27986 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,43 руб., максимальный - 92,1625 руб. Было заключено 27986 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,62 коп. и составил 98,6153 руб. Минимальный курс евро составил 98,385 руб., максимальный - 99,0525 руб. Было заключено 13989 сделок. Объем торгов составил 29035,81... Минимальный курс евро составил 98,385 руб., максимальный - 99,0525 руб. Было заключено 13989 сделок. Объем торгов составил 29035,81...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,23 коп. и составил 12,7015 руб. Минимальный курс юаня составил 12,676 руб., максимальный - 12,7365 руб. Была заключена 52701 сделка. Объем торгов составил 107159,46... Минимальный курс юаня составил 12,676 руб., максимальный - 12,7365 руб. Была заключена 52701 сделка. Объем торгов составил 107159,46...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,1 процентного пункта и составил плюс 3,8%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстата). В обрабатывающем... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индекс РТС, индекс МосБиржи почти не изменился на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,6%,... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,6%,... читать дальше

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Совет директоров "Селигдара" рекомендует финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 рубля на акцию, сообщила копания. Общая сумма выплат может составить 2,06 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано... Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано... читать дальше

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Банк "Санкт-Петербург" создал дочернюю компанию для предоставления факторинговых услуг. ООО "БСПБ.Факторинг" зарегистрировано 2 мая 2024 года, сообщается в ЕГРЮЛ. Уставный капитал общества составляет 150 млн рублей. ООО "БСПБ.Факторинг" зарегистрировано 2 мая 2024 года, сообщается в ЕГРЮЛ. Уставный капитал общества составляет 150 млн рублей. Банку "Санкт-Петербург" принадлежит все 100%... Банку "Санкт-Петербург" принадлежит все 100%... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в апреле 2024 года составил 60,03 млрд рублей, сообщила биржа. Это в 1,5 раза больше, чем в апреле прошлого года, хотя на 11% меньше, чем в рекордном марте текущего года. В натуральном выражении объем... В натуральном выражении объем... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению вечером в пятницу на фоне ослабления опасений относительно перебоев в поставках на Ближнем Востоке. Снижение нефтяных котировок "отчасти отражает исчезновение премии за военный риск, которая медленно формировалась по мере усиления... Снижение нефтяных котировок "отчасти отражает исчезновение премии за военный риск, которая медленно формировалась по мере усиления... читать дальше

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Темпы роста потребительских цен в США будут оставаться высокими в течение некоторого времени, и возможное повышение процентных ставок остается на повестке дня, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман в пятницу. "Хотя нынешняя... "Хотя нынешняя... читать дальше

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ЦБ РФ рекомендовал банкам в течение трех дней сообщать ФССП или судебному приставу-исполнителю, вынесшим постановление о взыскании денежных средств с высокорискового клиента, о возможности списания средств с его счета только после исключения такого клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),... читать дальше

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Минэкономразвития разработало проект стандарта отчетности компаний об устойчивом развитии. Документ размещен на сайте министерства. Стандарт является продолжением утвержденных в ноябре 2023 года методических рекомендаций министерства и инструментом расширения практики... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года увеличился на 38,4%, до 124,9 трлн рублей с 90,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с мартом 2024 года объем торгов вырос на 0,4%, со 124,5... По сравнению с мартом 2024 года объем торгов вырос на 0,4%, со 124,5...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 42,80 коп. и составил 91,6777 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,4025 руб., максимальный - 92,2825 руб. Было заключено 5507 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,4025 руб., максимальный - 92,2825 руб. Было заключено 5507 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Россия заняла второе место по турпотоку в турецкую Анталью с начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов сократилось почти на 7%, сообщает Turizm Guncel со ссылкой на данные Минтуризма провинции. "Первое место по числу отдохнувших в... "Первое место по числу отдохнувших в... читать дальше

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