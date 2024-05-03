03 мая 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|март 2024
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|март 2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|апрель 2024
|16:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|апрель 2024
Это автоматическое сообщение.
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03 мая 2024 года 09:47
Sony Pictures и фонд прямых инвестиций Apollo Global Management сделали предложение о покупке медиакомпании Paramount Global за $26 млрд денежными средствами, пишет The Wall Street Journal.
По слова источников газеты, предложение рассматривается как отправная точка для... читать дальше
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03 мая 2024 года 09:38
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице на начало апреля составило более 917 тыс., сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
"В столице число субъектов малого и среднего... читать дальше
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03 мая 2024 года 09:30
По итогам 1-го квартала чистая прибыль оператора онлайн-сервисов для планирования путешествий - американского Booking Holdings - выросла в 3 раза и составила $776 млн, или $22,37 в расчете на акцию, по сравнению с $266 млн, или $7 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше
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03 мая 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 мая составили по Российской Федерации 5644,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5423,4 млрд руб.
На начало... читать дальше
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03 мая 2024 года 09:22
Американская Apple Inc. сократила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, однако показатели превзошли ожидания экспертов.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 30 марта, сократилась на 4% и составила $90,8... читать дальше
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03 мая 2024 года 09:15
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более... читать дальше
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03 мая 2024 года 09:10
Реализация новых автомобилей в США в апреле выросла до максимального за 4 месяца уровня, несмотря на сохранение высоких процентных ставок.
По данным Ward''s Intelligence, продажи достигли 15,7 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы по сравнению с 15,6 млн единиц в... читать дальше
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03 мая 2024 года 09:05
мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-702 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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03 мая 2024 года 09:03
Фондовый индекс Гонконга активно растет на торгах в пятницу, австралийский индикатор умеренно повышается, а южнокорейский - слабо снижается.
Тем временем биржи Японии закрыты по случаю Дня Конституции, материкового Китая - по случаю Дня труда.
Инвесторы ждут... читать дальше
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03 мая 2024 года 09:00
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в апреле на экспорт по сети РЖД 1,72 млн тонн металла, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью железнодорожной компании. Это на 5,5% ниже мартовского показателя в 1,82 млн тонн.
В... читать дальше
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03 мая 2024 года 08:52
Минцифры РФ представило законопроект о введении штрафов до 2 млн руб. для операторов связи за нарушение требований к оказанию услуг иностранцам и лицам без гражданства, которые должны будут сдавать данные в Единую биометрическую систему для заключения... читать дальше
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03 мая 2024 года 08:45
"Роснано" обсуждает с правительством возможность получения дополнительного финансирования, которое требуется для обслуживания долга и обеспечения непрерывности деятельности компании, говорится в пояснении к ее бухотчетности.
По мнению руководства "Роснано", несмотря на... читать дальше
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03 мая 2024 года 08:37
Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, трейдеры позитивно восприняли итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), посчитав более мягким, чем ожидалось, тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.
ФРС сохранила базовую... читать дальше
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03 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 102,86 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4,99 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 мая 2024 года 08:28
Транскапиталбанк (ТКБ) добился принятия обеспечительных мер по иску к немецким банкам J.P. Morgan и Commerzbank и их структурам в России на 12,3 млн евро (1,2 млрд руб.), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Так, суд наложил арест на 100% акций АО "Коммерцбанк... читать дальше
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