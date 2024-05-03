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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
Металлурги близки к мировому соглашению с ФАС
Продолжающийся с 2021 года спор Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и крупнейших металлургических компаний из-за цен на прокат близок к завершению. Вслед за "Северсталью" мировое соглашение по делу регулятору предложили НЛМК и ММК, пишет...
 
К 2027 году средние зарплаты в РФ превысят 100 тыс. руб.
Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 000 руб. в 2027 г., следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Планка в 100 000 руб. будет преодолена...
 
Иран и РФ прорабатывают платежи в цифровых валютах ЦБ
Тегеран и Москва прорабатывают инновационные решения для проведения расчетов между странами, рассказал "Известиям" торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. По его словам, государства изучают использование ЦФА и цифровых валют...
 
03 мая 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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3 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Промышленное производство во Франции март 2024
12:00 Данные по безработице в еврозоне март 2024
15:30 Данные с рынка труда США апрель 2024
16:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США апрель 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
03 мая 2024 года 09:47
Sony Pictures и Apollo сделали Paramount предложение о покупке за $26 млрд
Sony Pictures и фонд прямых инвестиций Apollo Global Management сделали предложение о покупке медиакомпании Paramount Global за $26 млрд денежными средствами, пишет The Wall Street Journal.

По слова источников газеты, предложение рассматривается как отправная точка для...    читать дальше
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03 мая 2024 года 09:38
Более 917 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в Москве
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице на начало апреля составило более 917 тыс., сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"В столице число субъектов малого и среднего...    читать дальше
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03 мая 2024 года 09:30
Квартальная чистая прибыль Booking выросла в 3 раза
По итогам 1-го квартала чистая прибыль оператора онлайн-сервисов для планирования путешествий - американского Booking Holdings - выросла в 3 раза и составила $776 млн, или $22,37 в расчете на акцию, по сравнению с $266 млн, или $7 на акцию, за аналогичный период предыдущего...    читать дальше
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03 мая 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5644,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2891,05 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 мая составили по Российской Федерации 5644,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5423,4 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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03 мая 2024 года 09:22
Apple сократил выручку во втором финквартале
Американская Apple Inc. сократила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, однако показатели превзошли ожидания экспертов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 30 марта, сократилась на 4% и составила $90,8...    читать дальше
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03 мая 2024 года 09:15
Доллар дешевеет к евро, иене и фунту
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более...    читать дальше
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03 мая 2024 года 09:10
Продажи новых автомобилей в США в апреле выросли до максимума за 4 месяца
Реализация новых автомобилей в США в апреле выросла до максимального за 4 месяца уровня, несмотря на сохранение высоких процентных ставок.

По данным Ward''s Intelligence, продажи достигли 15,7 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы по сравнению с 15,6 млн единиц в...    читать дальше
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03 мая 2024 года 09:05
ВТБ разместит 6 мая однодневные бонды серии КС-4-702 на 250 млрд рублей
мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-702 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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03 мая 2024 года 09:03
Гонконгский фондовый индекс активно растет, биржи Китая и Японии закрыты
Фондовый индекс Гонконга активно растет на торгах в пятницу, австралийский индикатор умеренно повышается, а южнокорейский - слабо снижается.

Тем временем биржи Японии закрыты по случаю Дня Конституции, материкового Китая - по случаю Дня труда.

Инвесторы ждут...    читать дальше
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03 мая 2024 года 09:00
В апреле сталепроизводители сократили объем экспорта по ж/д на 5,5% к марту
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в апреле на экспорт по сети РЖД 1,72 млн тонн металла, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью железнодорожной компании. Это на 5,5% ниже мартовского показателя в 1,82 млн тонн.

В...    читать дальше
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03 мая 2024 года 08:52
Минцифры РФ предложило ввести штрафы для операторов за нарушение требований к оказанию услуг связи иностранцам
Минцифры РФ представило законопроект о введении штрафов до 2 млн руб. для операторов связи за нарушение требований к оказанию услуг иностранцам и лицам без гражданства, которые должны будут сдавать данные в Единую биометрическую систему для заключения...    читать дальше
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03 мая 2024 года 08:45
"Роснано" обсуждает с властями допфинансирование для обслуживания долга и продолжения деятельности
"Роснано" обсуждает с правительством возможность получения дополнительного финансирования, которое требуется для обслуживания долга и обеспечения непрерывности деятельности компании, говорится в пояснении к ее бухотчетности.

По мнению руководства "Роснано", несмотря на...    читать дальше
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03 мая 2024 года 08:37
Рынок акций США вырос в четверг на итогах заседания ФРС, корпоративных новостях
Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, трейдеры позитивно восприняли итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), посчитав более мягким, чем ожидалось, тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

ФРС сохранила базовую...    читать дальше
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03 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 102,86 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 102,86 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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03 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4,99 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4,99 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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03 мая 2024 года 08:28
Суд арестовал акции российской "дочки" Commerzbank и активы JP Morgan по иску ТКБ
Транскапиталбанк (ТКБ) добился принятия обеспечительных мер по иску к немецким банкам J.P. Morgan и Commerzbank и их структурам в России на 12,3 млн евро (1,2 млрд руб.), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Так, суд наложил арест на 100% акций АО "Коммерцбанк...    читать дальше
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