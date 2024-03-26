26 марта 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|январь 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|март 2024
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26 марта 2024 года 17:16
Въездной турпоток в Сибирь по итогам 2023 года составил 12,5 млн человек, в 2024 году прогнозируется рост до 14 млн, сообщил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников на пресс-конференции во вторник.
"С... читать дальше
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26 марта 2024 года 17:05
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов во вторник.
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой... читать дальше
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26 марта 2024 года 17:02
6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-675 на 68 млрд 395,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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26 марта 2024 года 16:43
Британский оператор мобильной связи Vodafone планирует сократить или перевести на работу в другое место около 2 тыс. человек в Германии в рамках плана по сокращению расходов и оптимизации своей структуры.
В настоящее время в Vodafone Germany работает порядка 15 тыс.... читать дальше
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26 марта 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6478,59 (+1,1) руб./грамм; на серебро - 73,41 (+0,06) руб./грамм; на платину - 2711,44 (+17,95) руб./грамм; на палладий - 3032,89 (+29,19) руб./грамм.
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26 марта 2024 года 16:35
Белоруссия и Россия прорабатывают проект по строительству мобильного атомного реактора, сообщил академик - секретарь отделения физико-технических наук Национальной академии наук Белоруссии Сергей Щербаков на полях международного форума "Атомэкспо" в Сочи.
"Еще в... читать дальше
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26 марта 2024 года 16:27
Петербургу следует наращивать потенциал сферы туризма через проекты рекреационных зон и туристической инфраструктуры, сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании городского правительства. "Доля туризма в структуре... читать дальше
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26 марта 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,02 пункта (0,031%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3282,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3291 (+0,29%) пункта, минимальное - 3275,8 (-0,18%)... читать дальше
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26 марта 2024 года 16:05
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 100,4121 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,70 коп.
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26 марта 2024 года 16:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 92,5745 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,16 коп.
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26 марта 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,66/96,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи упал...
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26 марта 2024 года 15:46
Министерство финансов России 27 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года... читать дальше
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26 марта 2024 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 19,19 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,5745 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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26 марта 2024 года 15:43
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении с 1 июля 2024 г. обязательства по уплате НДС в российский бюджет для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (EAЭС), которые продают свои товары через электронные торговые площадки российским... читать дальше
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26 марта 2024 года 15:31
Темпы роста потребительского кредитования в феврале остались на уровне предыдущего месяца - 0,9%, что выше прогноза ЦБ, ожидающего годовой прирост в диапазоне 3-8%, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.
"Предварительно такие изменения... читать дальше
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26 марта 2024 года 15:30
В среду, 27 марта, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 799,47 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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