.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 562 млрд руб.
.
22 марта 2024 года 10:10
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 562 млрд руб.
|0
22 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 марта по данным на начало операционного дня выросло до 562 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 364,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 марта 2024 года 14:36
Цены на нефть начали расти днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам двух сессий подряд. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 мск повысилась на $0,08 (0,09%), до $85,86 за баррель. Фьючерсы на WTI на...
.22 марта 2024 года 14:31
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну... читать дальше
.22 марта 2024 года 14:24
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,66% - до 65448 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,52%, до 54263 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Более...
.22 марта 2024 года 14:06
ЦБ РФ наблюдает ускорение необеспеченного потребкредитования, в корпоративном и ипотечном - замедление
ЦБ РФ отмечает ускорение необеспеченного потребительского кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. Ускорение связано с тем, что возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать не только сбережения, но и... читать дальше
.22 марта 2024 года 13:59
Оперативные индикаторы указывают на продолжение быстрого роста российской экономики в 1-м квартале 2024 года, при этом жесткость рынка труда вновь усилилась, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на... читать дальше
.22 марта 2024 года 13:52
Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем, Текущий рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. Тенденции в... читать дальше
.22 марта 2024 года 13:45
Рубль не изменился к доллару и евро на ожидаемом решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16%
Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как оно было ожидаемо рынком. Аналитики единогласно прогнозировали именно такое решение ЦБ РФ. К 13:31 МСК курс доллара... читать дальше
.22 марта 2024 года 13:32
Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. "Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения... читать дальше
.22 марта 2024 года 13:28
Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы в пятницу демонстрируют положительную динамику. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:44 МСК увеличился на 0,02% и составлял 509,86 пункта. Британский FTSE 100 растет... читать дальше
.22 марта 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,88 пункта (0,027%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3285,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3298,97 (+0,37%) пункта, минимальное - 3282,96... читать дальше
.22 марта 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 92,601 руб.
Максимальное значение за месяц (с 21 февраля по 22 марта) - 92,601 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,93 руб. Это автоматическое сообщение.
.22 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 22 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 93,6/95,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,6/95,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 23 коп., средний...
.22 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,99/104,97 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,99/104,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
.22 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,6/96,23 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,6/96,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи не...
.22 марта 2024 года 13:00
Пожилое население в России в настоящее время составляет более 20%; к 2030 году каждый четвертый россиянин будет гражданином пожилого возраста, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.... читать дальше
.22 марта 2024 года 12:45
Ритейлер АО "Вкусвилл" в 2023 году выплатил 6 млрд рублей дивидендов основным акционерам, говорится в отчете компании по РСБУ. Бенефициаром ритейлера является Андрей Кривенко, косвенно он владеет 65,4475% "Вкусвилла" через ООО "Проект Избенка", а напрямую - 1,79%... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.