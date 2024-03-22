22 марта 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|февраль 2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2024
Это автоматическое сообщение.
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22 марта 2024 года 14:31
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну... читать дальше
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22 марта 2024 года 14:24
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,66% - до 65448 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,52%, до 54263 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
Более...
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22 марта 2024 года 14:06
ЦБ РФ отмечает ускорение необеспеченного потребительского кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.
Ускорение связано с тем, что возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать не только сбережения, но и... читать дальше
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22 марта 2024 года 13:59
Оперативные индикаторы указывают на продолжение быстрого роста российской экономики в 1-м квартале 2024 года, при этом жесткость рынка труда вновь усилилась, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на... читать дальше
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22 марта 2024 года 13:52
Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем,
Текущий рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. Тенденции в... читать дальше
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22 марта 2024 года 13:45
Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как оно было ожидаемо рынком. Аналитики единогласно прогнозировали именно такое решение ЦБ РФ.
К 13:31 МСК курс доллара... читать дальше
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22 марта 2024 года 13:32
Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.
"Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения... читать дальше
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22 марта 2024 года 13:28
Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы в пятницу демонстрируют положительную динамику.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:44 МСК увеличился на 0,02% и составлял 509,86 пункта.
Британский FTSE 100 растет... читать дальше
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22 марта 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,88 пункта (0,027%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3285,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3298,97 (+0,37%) пункта, минимальное - 3282,96... читать дальше
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22 марта 2024 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 21 февраля по 22 марта) - 92,601 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,93 руб.
Это автоматическое сообщение.
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22 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,99/104,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
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22 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,6/96,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи не...
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22 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,6/95,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 23 коп., средний...
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22 марта 2024 года 13:00
Пожилое население в России в настоящее время составляет более 20%; к 2030 году каждый четвертый россиянин будет гражданином пожилого возраста, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.... читать дальше
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22 марта 2024 года 12:45
Ритейлер АО "Вкусвилл" в 2023 году выплатил 6 млрд рублей дивидендов основным акционерам, говорится в отчете компании по РСБУ. Бенефициаром ритейлера является Андрей Кривенко, косвенно он владеет 65,4475% "Вкусвилла" через ООО "Проект Избенка", а напрямую - 1,79%... читать дальше
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22 марта 2024 года 12:17
С момента вхождения в состав столицы в строительство объектов на территории новых округов вложено порядка 3,6 трлн рублей, в ближайшие 10 лет ожидается еще более 6 трлн, заявил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
"Новая Москва остается... читать дальше
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