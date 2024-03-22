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Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,66% - до 65448 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,52%, до 54263 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Более... Более...

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ЦБ РФ отмечает ускорение необеспеченного потребительского кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. Ускорение связано с тем, что возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать не только сбережения, но и... Ускорение связано с тем, что возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать не только сбережения, но и... читать дальше

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Оперативные индикаторы указывают на продолжение быстрого роста российской экономики в 1-м квартале 2024 года, при этом жесткость рынка труда вновь усилилась, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на... читать дальше

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Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем, Текущий рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. Тенденции в... Текущий рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. Тенденции в... читать дальше

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Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как оно было ожидаемо рынком. Аналитики единогласно прогнозировали именно такое решение ЦБ РФ. К 13:31 МСК курс доллара... К 13:31 МСК курс доллара... читать дальше

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Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. "Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения... "Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения... читать дальше

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Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы в пятницу демонстрируют положительную динамику. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:44 МСК увеличился на 0,02% и составлял 509,86 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:44 МСК увеличился на 0,02% и составлял 509,86 пункта. Британский FTSE 100 растет... Британский FTSE 100 растет... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,88 пункта (0,027%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3285,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3298,97 (+0,37%) пункта, минимальное - 3282,96... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 21 февраля по 22 марта) - 92,601 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,93 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,99/104,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,6/96,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи не...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,6/95,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 23 коп., средний...

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Пожилое население в России в настоящее время составляет более 20%; к 2030 году каждый четвертый россиянин будет гражданином пожилого возраста, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.... читать дальше

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Ритейлер АО "Вкусвилл" в 2023 году выплатил 6 млрд рублей дивидендов основным акционерам, говорится в отчете компании по РСБУ. Бенефициаром ритейлера является Андрей Кривенко, косвенно он владеет 65,4475% "Вкусвилла" через ООО "Проект Избенка", а напрямую - 1,79%... читать дальше

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С момента вхождения в состав столицы в строительство объектов на территории новых округов вложено порядка 3,6 трлн рублей, в ближайшие 10 лет ожидается еще более 6 трлн, заявил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. "Новая Москва остается... "Новая Москва остается... читать дальше

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