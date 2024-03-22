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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ составила 0,68%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,68% после повышения на 0,86% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,69% после 7,44% в январе. Рост цен в феврале оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,65%
 
"Опора России" просит скорректировать законопроект об оборотных штрафах
Субъекты малого бизнеса окажутся под риском банкротства, если штрафы за утечку персональных данных будут одобрены в нынешней конфигурации. Об этом говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина автору инициативы о введении...
 
Власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции
Власти намерены ужесточить контроль за стандартами производства всей продукции. Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, который обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым они...
 
Цена денег для заемщиков бьет рекорды
Полная стоимость кредитов в сегменте кредитов наличными к 1 марта т.г. составила 31,4% годовых, установив многолетний рекорд. Это следует из данных БКИ "Скоринг бюро", пишет "Коммерсант". В результате показатель превысил результат марта 2022 года,...
 
22 марта 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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22 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании февраль 2024
12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo март 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
22 марта 2024 года 14:31
СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды 498 руб. на обыкновенную акцию
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну...    читать дальше
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22 марта 2024 года 14:24
Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,66%, на Аи-92 - на 5,52% за неделю
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,66% - до 65448 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,52%, до 54263 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

Более...
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22 марта 2024 года 14:06
ЦБ РФ наблюдает ускорение необеспеченного потребкредитования, в корпоративном и ипотечном - замедление
ЦБ РФ отмечает ускорение необеспеченного потребительского кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

Ускорение связано с тем, что возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать не только сбережения, но и...    читать дальше
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22 марта 2024 года 13:59
ЦБ РФ: экономика в 1-м квартале продолжила быстрый рост, но жесткость рынка труда вновь усилилась
Оперативные индикаторы указывают на продолжение быстрого роста российской экономики в 1-м квартале 2024 года, при этом жесткость рынка труда вновь усилилась, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на...    читать дальше
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22 марта 2024 года 13:52
Рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте - снижается
Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем,

Текущий рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. Тенденции в...    читать дальше
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22 марта 2024 года 13:45
Рубль не изменился к доллару и евро на ожидаемом решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16%
Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как оно было ожидаемо рынком. Аналитики единогласно прогнозировали именно такое решение ЦБ РФ.

К 13:31 МСК курс доллара...    читать дальше
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22 марта 2024 года 13:32
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

"Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения...    читать дальше
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22 марта 2024 года 13:28
Большинство фондовых индексов Европы растут
Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы в пятницу демонстрируют положительную динамику.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:44 МСК увеличился на 0,02% и составлял 509,86 пункта.

Британский FTSE 100 растет...    читать дальше
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22 марта 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 22 марта снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,88 пункта (0,027%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3285,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3298,97 (+0,37%) пункта, минимальное - 3282,96...    читать дальше
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22 марта 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 92,601 руб.
Максимальное значение за месяц (с 21 февраля по 22 марта) - 92,601 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,93 руб.

Это автоматическое сообщение.
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22 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,99/104,97 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,99/104,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
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22 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,6/96,23 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,6/96,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи не...
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22 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 22 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 93,6/95,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,6/95,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 23 коп., средний...
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22 марта 2024 года 13:00
Четверть населения России к 2030 г. составят пожилые граждане
Пожилое население в России в настоящее время составляет более 20%; к 2030 году каждый четвертый россиянин будет гражданином пожилого возраста, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н....    читать дальше
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22 марта 2024 года 12:45
"Вкусвилл" в 2023 году выплатил 6 млрд руб. дивидендов основным акционерам
Ритейлер АО "Вкусвилл" в 2023 году выплатил 6 млрд рублей дивидендов основным акционерам, говорится в отчете компании по РСБУ. Бенефициаром ритейлера является Андрей Кривенко, косвенно он владеет 65,4475% "Вкусвилла" через ООО "Проект Избенка", а напрямую - 1,79%...    читать дальше
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22 марта 2024 года 12:17
В строительные проекты новой Москвы в ближайшие 10 лет вложат 6 трлн рублей
С момента вхождения в состав столицы в строительство объектов на территории новых округов вложено порядка 3,6 трлн рублей, в ближайшие 10 лет ожидается еще более 6 трлн, заявил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Новая Москва остается...    читать дальше
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