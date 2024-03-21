.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,742 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ составила 0,68%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,68% после повышения на 0,86% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,69% после 7,44% в январе. Рост цен в феврале оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,65%
 
Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ
Платежи в юанях из России перестали проходить в несколько китайских банков. Ранее трансакции успешно совершались и в рублях, и в юанях. Причина - в ужесточении санкций против РФ, пишут "Известия" Китайскую валюту из России прекратили принимать...
 
Минтруд создаст структуру для целевого набора иностранных работников
Министерство труда и соцзащиты предлагает создать публично-правовую компанию (ППК) для целевого организованного набора иностранных сотрудников и доработать его механизм в пользу большей защищенности российских работодателей. Соответствующий проект...
 
"Синие воротнички" отказывают работодателям из-за невысокой зарплаты
Многие специалисты из категории "синих воротничков" отказываются от предложений о работе из-за недостаточно высокой оплаты труда, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Talantix. Прирост зарплат этой, по словам многих работодателей, дефицитной...
 
21 марта 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,742 руб.

 0  
21 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,93 коп. и составил 12,742 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6625 руб., максимальный - 12,8225 руб. Было заключено 93713 сделок. Объем торгов составил 202843,48 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,7295 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 марта 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 марта выросла на 0,26% и составила 60916,482 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60916,482 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 159,143 млрд руб., или на...
.
21 марта 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,742 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,93 коп. и составил 12,742 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6625 руб., максимальный - 12,8225 руб. Было заключено 93713 сделок. Объем торгов составил 202843,48...
.
21 марта 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,9264 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 64,57 коп. и составил 91,9264 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,415 руб., максимальный - 92,4775 руб. Было заключено 40486 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,3161 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23,99 коп. и составил 100,3161 руб.

Минимальный курс евро составил 99,7525 руб., максимальный - 101,1725 руб. Было заключено 23734 сделки. Объем торгов составил...
.
21 марта 2024 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС - на 1%
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, и завершил четверг в мажоре.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,6% и составил 3286,69 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,96% - до 1124,53 пункта.

Европейские рынки акций весь...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 18:52
Kopy Goldfields в 2023 году увеличила EBITDA в 1,6 раза, получила $1,3 млн чистого убытка
Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", по итогам 2023 года увеличила EBITDA в 1,6 раза (на 63%), до $18,3 млн.

Компания в своем сообщении отмечает рост цен и снижение издержек.

Чистый убыток сократился до...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 18:46
До 2030 года "Росатом" оценивает потребность арктического флота для Севморпути в 160 судов
ГК "Росатом" видит потребность в работе на Северном морском пути 160 судов высокого ледового класса к 2030 году для экспорта продукции арктических проектов, говорится в презентации заместитель гендиректора "Росатома" - директора дирекции СМП Вячеслава Рукши, представленной в...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 18:39
Для выплаты купона по евробондам "Россия-2029" Минфин перечислил НРД 6,1 млрд руб.
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 6,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году, сообщило...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 18:30
Рыбаки РФ к 18 марта увеличили вылов рыбы почти на 4%
Рыбаки РФ к 18 марта выловили 1 млн 261,6 тыс. тонн рыбы, что на 3,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 1 млн 053 тыс. тонн, что на 8,4% больше прошлогоднего. В частности, вылов...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 18:21
Нефть продолжает дешеветь вечером
Цены на нефть продолжают снижаться вечером в четверг, давление на рынок оказывает укрепление доллара США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составила $85,16 за баррель, что на $0,79 (0,92%) ниже, чем на...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 18:08
По итогам 2024 года ВНИГНИ прогнозирует прирост извлекаемых запасов РФ по ЖУВ - 525 млн т, газа - 670 млрд куб. м
По итогам 2024 года общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1) за счет геологоразведочных работ в России прогнозируется по жидким углеводородам (нефть + конденсат) в объеме 525 млн тонн, природного газа - 670 млрд куб. метров.

Соответствующие...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,749 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,50 коп. и составил 12,749 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6555 руб., максимальный - 12,818 руб. Было заключено 25269 сделок. Объем торгов составил 63788,52...
.
21 марта 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,9522 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 61,50 коп. и составил 91,9522 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,4 руб., максимальный - 92,4225 руб. Было заключено 5183 сделки. Объем торгов...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 17:52
С начала года рост грузоперевозок по Севморпути составил 3,6%
Объем перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) с начала этого года превысил 7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

"На сегодняшний день мы...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 17:43
В феврале рост перепродаж домов в США составил 9,5%
В феврале перепродажи на вторичном рынке жилья в США выросли на 9,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,38 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Темпы роста стали максимальными с февраля 2023...    читать дальше
.
21 марта 2024 года 17:35
За год число обращений потребителей финуслуг к финуполномоченным увеличилось на 12,4%
В прошлом году число обращений потребителей финансовых услуг в службу финансового уполномоченного увеличилось по сравнению с 2022 годом на 12,4% и превысило 134 тыс., сообщает служба. Предварительные данные о работе службы в 2023 году были представлены главным финансовым...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.