Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,9264 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,415 руб., максимальный - 92,4775 руб. Было заключено 40486 сделок. Объем торгов составил 145116,38 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,0625 руб. за доллар США.

21 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 64,57 коп. и составил 91,9264 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60916,482 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 159,143 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,93 коп. и составил 12,742 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6625 руб., максимальный - 12,8225 руб. Было заключено 93713 сделок. Объем торгов составил 202843,48... Минимальный курс юаня составил 12,6625 руб., максимальный - 12,8225 руб. Было заключено 93713 сделок. Объем торгов составил 202843,48...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 64,57 коп. и составил 91,9264 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,415 руб., максимальный - 92,4775 руб. Было заключено 40486 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,415 руб., максимальный - 92,4775 руб. Было заключено 40486 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23,99 коп. и составил 100,3161 руб. Минимальный курс евро составил 99,7525 руб., максимальный - 101,1725 руб. Было заключено 23734 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 99,7525 руб., максимальный - 101,1725 руб. Было заключено 23734 сделки. Объем торгов составил...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, и завершил четверг в мажоре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,6% и составил 3286,69 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,6% и составил 3286,69 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,96% - до 1124,53 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,96% - до 1124,53 пункта. Европейские рынки акций весь... Европейские рынки акций весь... читать дальше

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Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", по итогам 2023 года увеличила EBITDA в 1,6 раза (на 63%), до $18,3 млн. Компания в своем сообщении отмечает рост цен и снижение издержек. Компания в своем сообщении отмечает рост цен и снижение издержек. Чистый убыток сократился до... Чистый убыток сократился до... читать дальше

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ГК "Росатом" видит потребность в работе на Северном морском пути 160 судов высокого ледового класса к 2030 году для экспорта продукции арктических проектов, говорится в презентации заместитель гендиректора "Росатома" - директора дирекции СМП Вячеслава Рукши, представленной в... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 6,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году, сообщило... читать дальше

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Рыбаки РФ к 18 марта выловили 1 млн 261,6 тыс. тонн рыбы, что на 3,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 1 млн 053 тыс. тонн, что на 8,4% больше прошлогоднего. В частности, вылов... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 1 млн 053 тыс. тонн, что на 8,4% больше прошлогоднего. В частности, вылов... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться вечером в четверг, давление на рынок оказывает укрепление доллара США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составила $85,16 за баррель, что на $0,79 (0,92%) ниже, чем на... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составила $85,16 за баррель, что на $0,79 (0,92%) ниже, чем на... читать дальше

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По итогам 2024 года общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1) за счет геологоразведочных работ в России прогнозируется по жидким углеводородам (нефть + конденсат) в объеме 525 млн тонн, природного газа - 670 млрд куб. метров. Соответствующие... Соответствующие... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,50 коп. и составил 12,749 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6555 руб., максимальный - 12,818 руб. Было заключено 25269 сделок. Объем торгов составил 63788,52... Минимальный курс юаня составил 12,6555 руб., максимальный - 12,818 руб. Было заключено 25269 сделок. Объем торгов составил 63788,52...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 61,50 коп. и составил 91,9522 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,4 руб., максимальный - 92,4225 руб. Было заключено 5183 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,4 руб., максимальный - 92,4225 руб. Было заключено 5183 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Объем перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) с начала этого года превысил 7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. "На сегодняшний день мы... "На сегодняшний день мы... читать дальше

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В феврале перепродажи на вторичном рынке жилья в США выросли на 9,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,38 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Темпы роста стали максимальными с февраля 2023... читать дальше

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В прошлом году число обращений потребителей финансовых услуг в службу финансового уполномоченного увеличилось по сравнению с 2022 годом на 12,4% и превысило 134 тыс., сообщает служба. Предварительные данные о работе службы в 2023 году были представлены главным финансовым... читать дальше

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