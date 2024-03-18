ЦБ РФ установил курс евро с 19 марта в размере 100,2432 руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 100,2432 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,14 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61717,422 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 24,378 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,54 коп. и составил 91,9997 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,31 руб., максимальный - 93,435 руб. Было заключено 26180 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,31 руб., максимальный - 93,435 руб. Было заключено 26180 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,28 коп. и составил 12,7483 руб. Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,938 руб. Было заключено 76194 сделки. Объем торгов составил 147661,96... Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,938 руб. Было заключено 76194 сделки. Объем торгов составил 147661,96...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,75 коп. и составил 100,2091 руб. Минимальный курс евро составил 99,535 руб., максимальный - 101,695 руб. Было заключено 8485 сделок. Объем торгов составил 27305,57... Минимальный курс евро составил 99,535 руб., максимальный - 101,695 руб. Было заключено 8485 сделок. Объем торгов составил 27305,57...

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Прибыль ПАО "Россети Центр" в прошлом году выросла с 4,9 до 7,9 млрд руб., сообщается в отчетности компании по МСФО. Таким образом, показатель увеличился в 1,6 раза. EBITDA при этом составила почти 29,4 млрд руб. после 24,66 млрд руб. годом ранее. Выручка компании... Выручка компании... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи просел ниже 3300 пунктов из-за укрепления рубля. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX... читать дальше

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Банк Японии, вероятно, повысит ключевую процентную ставку по итогам двухдневного заседания, которое завершится во вторник, что положит конец политике отрицательных ставок, действующей с февраля 2016 года, пишет газета Nikkei. В настоящее время краткосрочная процентная... В настоящее время краткосрочная процентная... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник. "По предварительным оценкам, примерно 15% перерабатывающих мощностей России затронуто в последние дни, что может привести к кратковременному сокращению экспорта нефти, поскольку власти будут стараться нивелировать влияние... читать дальше

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Объем ВВП Белоруссии по итогам января-февраля 2024 года составил 34,5 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 4% по сравнению с показателем января-февраля прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). Индекс-дефлятор ВВП в... Индекс-дефлятор ВВП в... читать дальше

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Инфляционные ожидания россиян в марте снизились до 11,5% Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в марте вернулись на уровень августа 2023 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте... Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2023 году реализовала 858,99 тыс. тонн мяса курицы, что на 18,1% больше, чем в 2022 году (727,35 тыс. тонн), сообщается в годовом отчете компании. На рост показателя в основном повлияло... На рост показателя в основном повлияло... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США будет вынуждена удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем того ожидает рынок, показывают результаты опроса ученых-экономистов, проведенного Financial Times. Свыше двух третей респондентов отметили, что в... Свыше двух третей респондентов отметили, что в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,79 коп. и составил 12,7567 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6505 руб., максимальный - 12,945 руб. Было заключено 19102 сделки. Объем торгов составил 42246,88... Минимальный курс юаня составил 12,6505 руб., максимальный - 12,945 руб. Было заключено 19102 сделки. Объем торгов составил 42246,88...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,96 коп. и составил 92,0283 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,2875 руб., максимальный - 93,7275 руб. Было заключено 5028 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,2875 руб., максимальный - 93,7275 руб. Было заключено 5028 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по РСБУ в прошлом году составила 19,44 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это в 1,7 раза больше результата 2022 года. Выручка за период составила 228 млрд руб. против 198,28 млрд руб. годом ранее, себестоимость -... Выручка за период составила 228 млрд руб. против 198,28 млрд руб. годом ранее, себестоимость -... читать дальше

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Фондовые индексы США активно поднимаются в начале торгов в понедельник, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают новости крупных компаний. Федрезерв завершит свое двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут... Федрезерв завершит свое двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут... читать дальше

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