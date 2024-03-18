ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,87 руб., евро - 99,9718 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 99,9718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,07 коп.

18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 91,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,41 коп.

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Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по РСБУ в прошлом году составила 6,114 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это на 34,75% больше показателя 2022 года. Выручка компании составила 123,26 млрд руб. после 109,7 млрд руб. в 2022 году. Себестоимость - 105,7 млрд... Выручка компании составила 123,26 млрд руб. после 109,7 млрд руб. в 2022 году. Себестоимость - 105,7 млрд... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться днем в понедельник. По итогам прошлой недели нефть выросла в цене примерно на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США и новостях об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей... По итогам прошлой недели нефть выросла в цене примерно на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США и новостях об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,36 пункта (0,072%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3302,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3312,82 (+0,39%) пункта, минимальное - 3292,09... читать дальше

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Мировые продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии (NEV) превысят 39 млн к 2030 году, говорится в исследовании McKinsey & Co. и новой аналитической организации China EV100. За последнее десятилетие произошли беспрецедентные изменения в мировой индустрии... За последнее десятилетие произошли беспрецедентные изменения в мировой индустрии... читать дальше

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Поставки персональных компьютеров (включая ноутбуки и рабочие станции) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сократились на 16,1% в 2023 году и составили 97,4 млн единиц, по данным исследовательской компании IDC. "Поставки сокращались во всех кварталах... "Поставки сокращались во всех кварталах... читать дальше

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Китай в январе 2024 года импортировал по трубопроводам 6,060 млрд куб. м природного газа, что является рекордным показателем для газовой отрасли республики, сообщило Главное таможенное управление КНР. Рост по отношению к январю 2023 года (4,481 млрд куб. м) составил... Рост по отношению к январю 2023 года (4,481 млрд куб. м) составил... читать дальше

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Тепличные хозяйства РФ с начала года к середине марта вырастили в защищенном грунте 258,7 тыс. тонн овощей и зеленных культур, что на 2,3% превышает сбор за аналогичный период 2023 года (252,7 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз. В десятку регионов-лидеров по темпам уборки... В десятку регионов-лидеров по темпам уборки... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, в том числе благодаря хорошим новостям из Китая. Промышленное производство в КНР в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по... Промышленное производство в КНР в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по... читать дальше

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По итогам 2023 года выручка российской "дочки" китайского производителя туристических, междугородних и городских автобусов Yutong (ООО "Ютун-Рус") выросла в 2,1 раза - до 19,8 млрд рублей, следует из отчетности компании. Себестоимость продаж выросла в 2,2 раза и... Себестоимость продаж выросла в 2,2 раза и... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в феврале 2024 года увеличились на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,8% в январе, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Финальная оценка совпала с предварительно объявленными данными и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,86 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3298,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3312,82 (+0,39%) пункта, минимальное - 3292,09... читать дальше

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ПАО "Россети Урал" (прежнее название - "МРСК Урала", входит в группу компаний "Россети") в 2023 году увеличило чистую прибыль по МСФО 2,8 раза - до 11,855 млрд рублей по сравнению с 4,276 млрд рублей в 2022 году, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 19% - до... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 17 февраля по 18 марта) - 92,515 руб. за доллар, минимальное значение - 90,7173 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,40 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В 2023 году "Русская молочная компания" ("Русмолко", принадлежит сингапурской Olam International), один из ведущих производителей сырого молока в РФ, произвела 161 тыс. тонн молока, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщается в ее пресс-релизе. На 1 марта 2024 года... На 1 марта 2024 года... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,5/94,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,52/95,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи...

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