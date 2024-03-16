ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 марта в размере 91,87 руб., евро - 99,9718 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 99,9718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,07 коп.

16 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 91,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,41 коп.

.

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупных региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в марте составила 142,8 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,5%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "ЦИАН.Аналитики".... читать дальше

.

За январь 2024 года предприятия Москвы увеличили объем производства мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств более чем на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... читать дальше

.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. По словам премьера, жилищно-коммунальный комплекс занимает особое место в отечественной экономике. От эффективности его работы зависят... По словам премьера, жилищно-коммунальный комплекс занимает особое место в отечественной экономике. От эффективности его работы зависят... читать дальше

.

Банк России подал исковое заявление к Киви банку, следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы. Заявление подано 14 марта от лица Банка России по ЦФО. Другие подробности иска пока не раскрываются. "Интерфакс" направил запрос в Банк России. "Интерфакс" направил запрос в Банк России. Агентство по... Агентство по... читать дальше

.

Министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для СИМ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут "Известия". Он создан в рамках утвержденной вице-премьером РФ Маратом... читать дальше

.

Сбер, правительство Иркутской области и Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) подписали трёхсторонний меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин,... читать дальше

.

Куба хотела бы стать туристическим регионом России, которая всегда имела и продолжает иметь особое значение для острова, сообщил министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранда на официальном открытии международной туристской выставки "Интурмаркет" в Москве. "Куба в очередной... читать дальше

.

В субъектах РФ начинается третий, последний день голосования на президентских выборах; последними в 21:00 (мск) закроются избирательные участки в Калининградской области. По состоянию на 21:00 (мск) второго дня голосования, более 58% избирателей в стране проголосовали на... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 91,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 99,9718 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 99,9718 руб. По сравнению с...

.

Выпуск бумаги и бумажных изделий в столице в январе текущего года вырос более чем на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В 2023 году число столичных... читать дальше

.

Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией увеличивается, по итогам 2023 года он вырос примерно на 15% и составил около $900 млн, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием... читать дальше

.

В Херсонскую область будет дополнительно направлено свыше 4 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых... Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых... читать дальше

.

Госконцерн "Туркменгаз" ведет целенаправленную работу по увеличению объемов добычи природного газа, в том числе бессернистого, сообщил курирующий ТЭЕ вице-премьер Батыр Аманов, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". На заседании правительства 15... На заседании правительства 15... читать дальше

.

В 2024 году на завершение опытно-конструкторских работ в рамках пяти проектов, связанных с развитием судоходства, выделено 125,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Финансирование из... Финансирование из... читать дальше

.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале 2024 года вырос на 8,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 15 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и... В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и... читать дальше

.

Минтруд РФ предлагает освободить от пеней и комиссий многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщили вчера журналистам в пресс-службе Минтруда РФ. "От комиссий и пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг... "От комиссий и пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг... читать дальше

.