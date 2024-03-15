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15 марта 2024 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,1516 руб.

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15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,09 коп. и составил 100,1516 руб.

Минимальный курс евро составил 99,6675 руб., максимальный - 101,25 руб. Было заключено 11411 сделок. Объем торгов составил 35594,08 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 101,22 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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