Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7511 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,69 руб., максимальный - 12,882 руб. Было заключено 51230 сделок. Объем торгов составил 120441,06 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,87 руб. за юань.

15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,08 коп. и составил 12,7511 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61693,044 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 43,616 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,09 коп. и составил 100,1516 руб. Минимальный курс евро составил 99,6675 руб., максимальный - 101,25 руб. Было заключено 11411 сделок. Объем торгов составил 35594,08... Минимальный курс евро составил 99,6675 руб., максимальный - 101,25 руб. Было заключено 11411 сделок. Объем торгов составил 35594,08...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,08 коп. и составил 12,7511 руб. Минимальный курс юаня составил 12,69 руб., максимальный - 12,882 руб. Было заключено 51230 сделок. Объем торгов составил 120441,06 млн... Минимальный курс юаня составил 12,69 руб., максимальный - 12,882 руб. Было заключено 51230 сделок. Объем торгов составил 120441,06 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,60 коп. и составил 92,0651 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,575 руб., максимальный - 93,03 руб. Было заключено 17435 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,575 руб., максимальный - 93,03 руб. Было заключено 17435 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов, завершил пятницу противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,09% и составил 3300,07 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,09% и составил 3300,07 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,19% - до 1119,66 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,19% - до 1119,66 пункта. Европейские рынки акций в... Европейские рынки акций в... читать дальше

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Банк России продлил на 2-й квартал 2024 года отмену ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и отдельным видам займов, говорится в сообщении регулятора. Изначально отмена ограничения к ПСК была введена в августе и должна была продлиться до... Изначально отмена ограничения к ПСК была введена в августе и должна была продлиться до... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" по итогам 2023 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза по сравнению с показателем предыдущего года, до 28,343 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 69% - до 236,197 млрд рублей. Выручка выросла на 69% - до 236,197 млрд рублей. Валовая прибыль компании... Валовая прибыль компании... читать дальше

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Россия в январе-феврале произвела 6,8 млн декалитров (дал) вина, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, выработка тихого вина увеличилась на 31,2% до 4,4 млн дал, игристого (шампанского) - на 25,6% - до 2,1 млн дал,... В частности, выработка тихого вина увеличилась на 31,2% до 4,4 млн дал, игристого (шампанского) - на 25,6% - до 2,1 млн дал,... читать дальше

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Услуги негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по формированию долгосрочных сбережений граждан освободят от НДС, следует из поправок правительства РФ, внесенных в Госдуму. Законопроект (№462670-8) рассматривался ко второму чтению на заседании комитета Госдумы по... Законопроект (№462670-8) рассматривался ко второму чтению на заседании комитета Госдумы по... читать дальше

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По итогам 2023 года чистая прибыль российских страховщиков выросла почти в 2 раза - до 322,3 млрд рублей, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за 4-й квартал прошлого года. "Ключевой драйвер роста прибыли - улучшение... "Ключевой драйвер роста прибыли - улучшение... читать дальше

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Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. не намерен выдвигать предложение о покупке британского оператора сети магазинов бытовой техники и электроники Currys, говорится в сообщении JD.com. "После сообщения 19 февраля 2024 года о том, что JD.com находится на очень ранней... "После сообщения 19 февраля 2024 года о том, что JD.com находится на очень ранней... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,33 коп. и составил 91,7887 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,465 руб., максимальный - 92,575 руб. Было заключено 4947 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,465 руб., максимальный - 92,575 руб. Было заключено 4947 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,17 коп. и составил 12,7189 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6825 руб., максимальный - 12,8255 руб. Было заключено 17490 сделок. Объем торгов составил 48435,62... Минимальный курс юаня составил 12,6825 руб., максимальный - 12,8255 руб. Было заключено 17490 сделок. Объем торгов составил 48435,62...

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 20 марта составит 3 тыс. 143 рубля против 3 тыс. 344,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится на 6%. Пошлина на ячмень упадет до 408,1 рубля с 667,6 рубля за тонну, на кукурузу - в 7,4... Пошлина на ячмень упадет до 408,1 рубля с 667,6 рубля за тонну, на кукурузу - в 7,4... читать дальше

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Евро, доллар США и китайский юань заметно ускорили темпы роста на Московской бирже в ходе вечерних торгов в пятницу. Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря, доллар торгуется по направлению к 93 руб., китайский юань - к 13 руб. Курс доллара США составил 92,6275... Курс доллара США составил 92,6275... читать дальше

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Приток средств в фонды, инвестирующие в американские рынки акций, за неделю по 13 марта составил рекордные $56 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на сообщения Barclays и Bank of America, основанные на данных EPFR Global. Предыдущий недельный максимум был установлен... Предыдущий недельный максимум был установлен... читать дальше

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