Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6981 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,781 руб. Было заключено 26370 сделок. Объем торгов составил 88799,71 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,635 руб. за юань.

13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,16 коп. и составил 12,6981 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 62199,735 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 118,753 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 69,87 коп. и составил 100,1729 руб. Минимальный курс евро составил 99,74 руб., максимальный - 100,5475 руб. Было заключено 10575 сделок. Объем торгов составил 42433,25... Минимальный курс евро составил 99,74 руб., максимальный - 100,5475 руб. Было заключено 10575 сделок. Объем торгов составил 42433,25...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 50,38 коп. и составил 91,5259 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,18 руб., максимальный - 91,945 руб. Было заключено 15518 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,18 руб., максимальный - 91,945 руб. Было заключено 15518 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,79 коп. и составил 12,6982 руб. Минимальный курс юаня составил 12,637 руб., максимальный - 12,785 руб. Было заключено 83989 сделок. Объем торгов составил 176568,94... Минимальный курс юаня составил 12,637 руб., максимальный - 12,785 руб. Было заключено 83989 сделок. Объем торгов составил 176568,94...

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Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 марта символически снизились относительно предыдущей недели на 0,02% после аналогичного понижения с 27 февраля по 4 марта и небольшого роста, на 0,01%, с 20 по 26 февраля, сообщил в среду Росстат. Средняя стоимость литра... Средняя стоимость литра... читать дальше

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Инфляция в РФ с 5 по 11 марта 2024 года составила 0% после 0,09% с 27 февраля по 4 марта, после 0,13% с 20 по 26 февраля, 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщила Федеральная служба государственной статистики... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и дорожает нефть (Brent поднялась до $83,5 за баррель). В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский... читать дальше

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Ситуация на российском рынке труда остается напряженной, кадровый дефицит влияет на производственные планы предприятий и заставляет их не только повышать расходы, но и искать более сложные решения, следует из результатов ежемесячного опроса, проводимого региональными... читать дальше

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Законопроект правительства РФ о расширении перечня погашаемых банкротом налогов за счет средств от реализации предметов залога нивелирует ценность этого института для кредиторов, может привести к удорожанию заимствований, считает комитет Госдумы по финансовому рынку. По его... читать дальше

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"ЕвроХим" запустил в промышленную эксплуатацию комплекс по производству фосфорных удобрений в Бразилии мощностью 1 млн тонн в год, сообщила компания. Общий объем инвестиций в проект, который "ЕвроХим" купил в начале 2022 года у норвежской Yara на стадии строительства,... Общий объем инвестиций в проект, который "ЕвроХим" купил в начале 2022 года у норвежской Yara на стадии строительства,... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует сократить разницу между ставкой основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) и ставкой по депозитам (deposit facility rate, DFR) до 15 базисных пунктов с текущих 50 б.п., говорится в новых принципах реализации... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1536 тыс. баррелей - до 446,994 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5662 тыс. баррелей и составили 234,083 млн... читать дальше

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СИБУР с апреля трансформирует модель управления бизнесом и переходит от структуры работы в рамках продуктовых дирекций к отраслевой модели, сообщила компания. Так, взамен действовавших ранее Дирекции базовых полимеров, Дирекции пластиков и органического синтеза и... Так, взамен действовавших ранее Дирекции базовых полимеров, Дирекции пластиков и органического синтеза и... читать дальше

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ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,8%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 7-12 марта). По сравнению с опросом ЦБ в феврале 2024 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты ожидали рост экономики в 2024... По сравнению с опросом ЦБ в феврале 2024 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты ожидали рост экономики в 2024... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился вечером в среду после публикации данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подорожали на $1,52 (1,86%), до $83,44 за баррель. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подорожали на $1,52 (1,86%), до $83,44 за баррель. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,16 коп. и составил 12,6981 руб. Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,781 руб. Было заключено 26370 сделок. Объем торгов составил 88799,71 млн... Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,781 руб. Было заключено 26370 сделок. Объем торгов составил 88799,71 млн...

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