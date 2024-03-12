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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,8667 руб.
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12 марта 2024 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,8667 руб.

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12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,83 коп. и составил 90,8667 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,325 руб., максимальный - 91,81 руб. Было заключено 4658 сделок. Объем торгов составил 23303,03 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,8025 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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