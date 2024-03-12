ЦБ РФ установил курс евро с 13 марта в размере 99,3561 руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 99,3561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,44 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62080,982 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 204,137 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,58 коп. и составил 99,4742 руб. Минимальный курс евро составил 98,75 руб., максимальный - 100,3075 руб. Было заключено 10468 сделок. Объем торгов составил 32444,32... Минимальный курс евро составил 98,75 руб., максимальный - 100,3075 руб. Было заключено 10468 сделок. Объем торгов составил 32444,32...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,47 коп. и составил 12,6703 руб. Минимальный курс юаня составил 12,585 руб., максимальный - 12,775 руб. Было заключено 60539 сделок. Объем торгов составил 150662,75... Минимальный курс юаня составил 12,585 руб., максимальный - 12,775 руб. Было заключено 60539 сделок. Объем торгов составил 150662,75...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39,04 коп. и составил 91,0221 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,53 руб., максимальный - 91,845 руб. Было заключено 15046 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,53 руб., максимальный - 91,845 руб. Было заключено 15046 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. При этом индекс МосБиржи вырос 9-е торги подряд и обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 3330 пунктов на фоне ослабления рубля. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше

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Для устойчивого снижения инфляционного давления и выхода в этом году на цель по инфляции потребуется поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ... читать дальше

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Рост российской экономики в 1-м квартале 2024 года продолжился, но его темпы (очищенные от сезонности) будут более умеренными, чем в 4-м квартале 2023 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования... читать дальше

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Численность зарегистрированных безработных в Евразийском экономическом союзе сократилась за год на 11,1%, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии во вторник. "Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств... "Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств... читать дальше

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Государственное ПО "Белоруснефть" намерено в 2024-2025 годах увеличивать добычу нефти, доведя ее до 2 млн тонн, сообщил генеральный директор компании Александр Ляхов на совещании у президента Белоруссии о развитии минерально-сырьевой базы республики. "В 2023 году... "В 2023 году... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,63 коп. и составил 12,6466 руб. Минимальный курс юаня составил 12,584 руб., максимальный - 12,7675 руб. Было заключено 15166 сделок. Объем торгов составил 46448,37... Минимальный курс юаня составил 12,584 руб., максимальный - 12,7675 руб. Было заключено 15166 сделок. Объем торгов составил 46448,37...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,83 коп. и составил 90,8667 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,325 руб., максимальный - 91,81 руб. Было заключено 4658 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,325 руб., максимальный - 91,81 руб. Было заключено 4658 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Новых разрешений не замещать еврооблигации в последнее время не выдавалось, но эмитенты "расслабились" на фоне продления сроков обязательного замещения до 1 июля, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Не выдавали (новых освобождений), и позиция не изменилась -... "Не выдавали (новых освобождений), и позиция не изменилась -... читать дальше

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Аналитики S&P Global Ratings снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2025 год и далее из-за ожидаемого переизбытка предложения. "Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую... "Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую... читать дальше

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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в 2023 году по МСФО составила 1,155 трлн руб., сообщила компания. В первом полугодии чистая прибыль нефтекомпании составила 564,1 млрд рублей. Таким образом, чистая прибыль по итогам второго полугодия - 590,6 млрд рублей, что выше... В первом полугодии чистая прибыль нефтекомпании составила 564,1 млрд рублей. Таким образом, чистая прибыль по итогам второго полугодия - 590,6 млрд рублей, что выше... читать дальше

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Американские фондовые индексы перешли к снижению в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают данные об инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.... Потребительские цены (индекс CPI) в стране в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда (ВС) РФ, повышающий с нынешних 300 тыс. рублей до 2 млн рублей минимальную сумму долга, которая позволяет инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц. Документ также повышает минимальную... Документ также повышает минимальную... читать дальше

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