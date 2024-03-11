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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,6084 руб.
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11 марта 2024 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,6084 руб.

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11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,05 коп. и составил 90,6084 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,41 руб., максимальный - 90,815 руб. Было заключено 5896 сделок. Объем торгов составил 30394,33 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,5425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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