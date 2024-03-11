ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 марта в размере 90,6252 руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 90,6252 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,41 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62285,119 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 286,739 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 12,5956 руб. Минимальный курс юаня составил 12,571 руб., максимальный - 12,6275 руб. Было заключено 67018 сделок. Объем торгов составил 117574,35... Минимальный курс юаня составил 12,571 руб., максимальный - 12,6275 руб. Было заключено 67018 сделок. Объем торгов составил 117574,35...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,79 коп. и составил 90,6317 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,4425 руб., максимальный - 90,9075 руб. Было заключено 14872 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,4425 руб., максимальный - 90,9075 руб. Было заключено 14872 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,47 коп. и составил 99,1284 руб. Минимальный курс евро составил 98,95 руб., максимальный - 99,3525 руб. Было заключено 9649 сделок. Объем торгов составил 29234,84 млн... Минимальный курс евро составил 98,95 руб., максимальный - 99,3525 руб. Было заключено 9649 сделок. Объем торгов составил 29234,84 млн...

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Страны ЕАЭС в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года увеличили производство сельхозпродукции на 0,5%, сообщается в пресс-релизе ЕЭК. Так, рост наблюдался в Белоруссии (на 4,3%), Киргизии (на 1,4%) и Казахстане (на 0,4%), снижение - в России (на 0,2%).... Так, рост наблюдался в Белоруссии (на 4,3%), Киргизии (на 1,4%) и Казахстане (на 0,4%), снижение - в России (на 0,2%).... читать дальше

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Среднедневной объем торгов на российском рынке акций в феврале оказался на 19% выше показателей предыдущего месяца, достигнув 100,3 млрд рублей, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков". Рост объемов был связан в том числе с активной распродажей... Рост объемов был связан в том числе с активной распродажей... читать дальше

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Крупнейшие экспортеры в феврале сократили объем продаж валюты на 19,4% - до $10,4 млрд с $12,9 млрд в январе, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России. ЦБ отмечает, что на фоне сокращения продаж валюты экспортерами, а также из-за... ЦБ отмечает, что на фоне сокращения продаж валюты экспортерами, а также из-за... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил понедельник на позитиве Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,14% и составил 3320,31 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,14% и составил 3320,31 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,13% - до 1153,65 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,13% - до 1153,65 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в феврале вновь стали основными покупателям на первичном рынке ОФЗ, на них пришлось 53,7% всех размещений, на некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - 30,9%, сообщается в докладе "Обзор рисков... читать дальше

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Валютизация сбережений физических лиц с коррекцией на валютную переоценку в 2023 году снизилась на 4,4 процентного пункта (п.п.), до 23,8%, говорится в обзоре ЦБ РФ о рисках финансовых рынков. В последние годы Банк России выделял в качестве уязвимости рост вложений... В последние годы Банк России выделял в качестве уязвимости рост вложений... читать дальше

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Yandex N.V., текущая холдинговая компания "Яндекса", приняла решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций МКПАО "Яндекс" на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Соответствующее решение принято 7 марта. Соответствующее решение принято 7 марта. Ранее компания зарегистрировала... Ранее компания зарегистрировала... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало февраля 2024 года оценивались в 393 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России. Исходя из учетных цен это 67,7 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник поддержал законопроект, который расширяет спектр работы Казначейства РФ с объектами его контроля и позволяет ведомству помимо существующего сейчас представления и предписания выдавать также предостережение, рекомендации,... читать дальше

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Валовое производство крупного рогатого скота (КРС) в странах Евросоюза во 2-м полугодии 2024 года составит 12,1 млн голов, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении статистического управления ЕС. Производство овец сократится на... Производство овец сократится на... читать дальше

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Мессенджер Telegram уже имеет 900 млн активных пользователей и готовится вскоре выйти на прибыльный уровень, заявил владелец компании Павел Дуров в интервью Financial Times. "Мы надеемся выйти в прибыль в следующем году, если не в этом", - отметил Дуров, добавив, что... "Мы надеемся выйти в прибыль в следующем году, если не в этом", - отметил Дуров, добавив, что... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник поддержал законопроект сенаторов, который отменяет нулевой НДС на продажу банками, аффинажными организациями, "Гознаком" серебра в слитках физическим лицам. Также поддержана отмена введенной с 1 октября 2023 г. льготы по НДС в... читать дальше

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