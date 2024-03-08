ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 марта в размере 90,7493 руб., евро - 98,8767 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 98,8767 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,50 коп.

8 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 90,7493 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,81 коп.

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С 1 по 30 апреля в столице будут проходить мероприятия по уборке и благоустройству территории, субботники запланированы на 13 и 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Месячник по уборке и благоустройству территории пройдёт в Москве с 1 по 30 апреля. Традиционные... читать дальше

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Экономика стран еврозоны в третьем квартале 2023 года не изменилась по сравнению с предыдущим тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. В... В... читать дальше

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По итогам 2023 года столичные фабрики и заводы, выпускающие ювелирные изделия и бижутерию, увеличили объемы производства на 65,2%, в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Объем промышленного производства в ФРГ в январе 2024 года увеличился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Показатель вырос впервые после восьми месяцев снижения подряд. Согласно пересмотренным... Согласно пересмотренным... читать дальше

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В этом году в Москве высадят свыше 56 млн цветов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Больше 56 млн цветов украсят город в этом году. Когда в столице установится стабильная теплая погода, первой по традиции высадят виолу - всего 4,6 млн саженцев. Тогда же на клумбах зацветут... читать дальше

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Цены производителей в Германии в январе снизились на 4,4% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). В декабре снижение составляло 5,1%. Энергоносители в позапрошлом месяце упали в цене на 11,7%, в том числе расценки на... Энергоносители в позапрошлом месяце упали в цене на 11,7%, в том числе расценки на... читать дальше

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Правительство РФ продлило до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по добыче нефти, газа и конденсата, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правовых актов. Публикация этих сведений, по предыдущему распоряжению правительства, была... Публикация этих сведений, по предыдущему распоряжению правительства, была...

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Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в феврале 2024 года снизились на 3% к январю, до 2,9 млн тонн, говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". В сравнении с февралем прошлого года объем перевозок на экспорт вырос на 33%. Экспортные перевозки... Экспортные перевозки... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение возобновить временный запрет на экспорт рапса. Он будет действовать до 31 августа 2024 года. Постановление об этом подписано, сообщается в телеграм-канале кабинета министров. Предыдущие ограничения распространялись на период с 1 сентября 2023... читать дальше

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Подмосковные предприятия произвели порядка 50 тыс. тонн мясных консервов в 2023 году, на 10% больше, чем годом ранее, сообщила вчера пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "На территории региона в 2023 году объем производства... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили активным ростом торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости, а также итоги мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ ожидаемо оставил неизменными все три ключевые... ЕЦБ ожидаемо оставил неизменными все три ключевые... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 90,7493 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,81 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 98,8767 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 98,8767 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61998,381 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 32,682 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,51 коп. и составил 90,7696 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,37 руб., максимальный - 91,105 руб. Было заключено 20442 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,37 руб., максимальный - 91,105 руб. Было заключено 20442 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,42 коп. и составил 12,5811 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5345 руб., максимальный - 12,6185 руб. Было заключено 42507 сделок. Объем торгов составил 97549,53... Минимальный курс юаня составил 12,5345 руб., максимальный - 12,6185 руб. Было заключено 42507 сделок. Объем торгов составил 97549,53...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 56,55 коп. и составил 98,8937 руб. Минимальный курс евро составил 98,545 руб., максимальный - 99,29 руб. Было заключено 14445 сделок. Объем торгов составил 40084,47 млн... Минимальный курс евро составил 98,545 руб., максимальный - 99,29 руб. Было заключено 14445 сделок. Объем торгов составил 40084,47 млн...

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