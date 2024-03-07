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07 марта 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,7696 руб.
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7 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,51 коп. и составил 90,7696 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,37 руб., максимальный - 91,105 руб. Было заключено 20442 сделки. Объем торгов составил 91043,6 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,6025 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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