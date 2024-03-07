Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,5811 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,5345 руб., максимальный - 12,6185 руб. Было заключено 42507 сделок. Объем торгов составил 97549,53 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6005 руб. за юань.

7 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,42 коп. и составил 12,5811 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61998,381 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 32,682 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 56,55 коп. и составил 98,8937 руб. Минимальный курс евро составил 98,545 руб., максимальный - 99,29 руб. Было заключено 14445 сделок. Объем торгов составил 40084,47 млн... Минимальный курс евро составил 98,545 руб., максимальный - 99,29 руб. Было заключено 14445 сделок. Объем торгов составил 40084,47 млн...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,51 коп. и составил 90,7696 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,37 руб., максимальный - 91,105 руб. Было заключено 20442 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,37 руб., максимальный - 91,105 руб. Было заключено 20442 сделки. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,42 коп. и составил 12,5811 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5345 руб., максимальный - 12,6185 руб. Было заключено 42507 сделок. Объем торгов составил 97549,53... Минимальный курс юаня составил 12,5345 руб., максимальный - 12,6185 руб. Было заключено 42507 сделок. Объем торгов составил 97549,53...

.

Обязательная маркировка табачной и никотинсодержащей продукции распространится на сырье для ее производства, соответствующее постановление утверждено правительством РФ. Как следует из текста документа, требования к маркировке вступят в силу через 30 дней после его... Как следует из текста документа, требования к маркировке вступят в силу через 30 дней после его... читать дальше

.

Правительство РФ, при расчете базы для взимания НДФЛ с материальной выгоды по займам в рублях, полученных от ИП и организаций, предлагает использовать параметр минимального значения ключевой ставки ЦБ в период между датой выдачи кредита и датой уплаты процентов по нему. Сейчас... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в четверг небольшим ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и выборочной фиксации прибыли игроками перед длинными выходными. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

.

Инфляционные ожидания британских компаний в феврале упали до самого низкого уровня с сентября 2021 года, говорится в обнародованных в четверг результатах ежемесячного опроса финансовых директоров, проведенного по заказу британского ЦБ. Финдиректора ожидают, что средняя... Финдиректора ожидают, что средняя... читать дальше

.

Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,474 трлн рублей, или 0,8% ВВП, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года (2,379 трлн рублей, или 1,4% ВВП), сообщается в пресс-релизе Минфина. Доходы... Доходы... читать дальше

.

Цены на нефть снижаются вечером в четверг, корректируясь после существенного роста накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск понизилась на $0,42 (0,51%), до $82,54 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск понизилась на $0,42 (0,51%), до $82,54 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на... Фьючерсы на WTI на апрель на... читать дальше

.

Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) в четвертом квартале 2023 года достигла 20,9 трлн рублей, что на 12,6% больше в квартальном выражении и на 40,7% - в годовом, говорится в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний", подготовленном департаментом... читать дальше

.

Американские компании в феврале объявили о сокращении числа рабочих мест на 84,638 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 3% больше, чем в январе, и на 9% больше, чем в феврале 2023 года. Это на 3% больше, чем в январе, и на 9% больше, чем в феврале 2023 года. Число увольнений стало рекордным для... Число увольнений стало рекордным для... читать дальше

.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает дальнейшего замедления инфляции в еврозоне, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора. Глава ЕЦБ отметила прогресс в снижении темпов роста цен, однако... Глава ЕЦБ отметила прогресс в снижении темпов роста цен, однако... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,12 коп. и составил 90,6189 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,38 руб., максимальный - 90,9475 руб. Было заключено 4962 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,38 руб., максимальный - 90,9475 руб. Было заключено 4962 сделки. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,64 коп. и составил 12,5621 руб. Минимальный курс юаня составил 12,515 руб., максимальный - 12,6015 руб. Было заключено 13103 сделки. Объем торгов составил 41709,07... Минимальный курс юаня составил 12,515 руб., максимальный - 12,6015 руб. Было заключено 13103 сделки. Объем торгов составил 41709,07...

.

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск повысился на 0,49% и составил 38849,65 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск повысился на 0,49% и составил 38849,65 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,61% - до 5136,03 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,61% - до 5136,03 пункта. Nasdaq... Nasdaq... читать дальше

.