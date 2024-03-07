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Прием оплаты товаров через Систему быстрых платежей (СБП) и цифровыми рублями может стать обязательным. Соответствующие поправки в статью 16.1 закона о защите прав потребителей, которой семь лет назад крупных продавцов обязали принимать карты "Мир", подготовил и внес на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 61,31 коп. и составил 98,7919 руб. Минимальный курс евро составил 98,5475 руб., максимальный - 99,1175 руб. Было заключено 5087 сделок. Объем торгов составил 13873,15... Минимальный курс евро составил 98,5475 руб., максимальный - 99,1175 руб. Было заключено 5087 сделок. Объем торгов составил 13873,15...

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Лидерами по стоимости бренда среди банков в мире являются четыре представителя Китая, говорится в ежегодном отчете Brand Finance Banking 500 за 2024 год. На первом месте находится Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость бренда которого за год выросла на... На первом месте находится Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость бренда которого за год выросла на... читать дальше

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Китайская Bilibili Inc., оператор местного аналога YouTube, сократила чистый убыток в четвертом квартале 2023 года на 13%, однако результат оказался хуже ожиданий аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 1,3 млрд юаней... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 1,3 млрд юаней... читать дальше

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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития России Максим Решетников на встрече в четверг в Баку обсудили реализацию плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2026 года, вопросы усиления... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,98 пункта (0,06%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3312,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3317,67 (+0,21%) пункта, минимальное - 3304,06 (-0,2%)... читать дальше

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Цены на британскую жилую недвижимость в феврале увеличились третий месяц подряд - на 1,7% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax. Относительно предыдущего месяца цены на жилье выросли пятый раз подряд - на 0,4%. Относительно предыдущего месяца цены на жилье выросли пятый раз подряд - на 0,4%. Для... Для... читать дальше

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Объем инвестиций в обрабатывающие предприятия Петербурга по итогам 2023 года вырос на 21% по сравнению с 2022 годом и составил 102,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В лидерах, традиционно, - фармацевтика и... В лидерах, традиционно, - фармацевтика и... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок усилили снижение днем в четверг. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 по Баку понизилась на $0,63 (0,76%), до $82,33 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 по Баку понизилась на $0,63 (0,76%), до $82,33 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах... Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах...

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Экспорт угля из РФ по сети ОАО "РЖД "сократился в феврале 2024 г. на 11,6% по сравнению с февралем прошлого года, составив 14,2 млн тонн. По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, 7,4 млн тонн угля было экспортировано в Китай, 2,5 млн тонн -... По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, 7,4 млн тонн угля было экспортировано в Китай, 2,5 млн тонн -... читать дальше

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Капитализация американского производителя электромобилей Tesla в среду снизилась на 2,3%, до $553 млрд, из-за чего компания опустилась на 11-е место в списке самых дорогих компаний в США, пишет MarketWatch. На десятое место поднялась Visa Inc. с капитализацией $563... На десятое место поднялась Visa Inc. с капитализацией $563... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в январе 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 498,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 1 трлн... Для сравнения: в январе 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 1 трлн... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азии изменились без единой динамики, при этом подъем зафиксировали рынки акций Южной Кореи и Австралии. Южнокорейский индекс Kospi по итогам сессии увеличился на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi по итогам сессии увеличился на 0,2%. Котировки бумаг Samsung SDI Co. взлетели на 13%... Котировки бумаг Samsung SDI Co. взлетели на 13%... читать дальше

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Китай в декабре 2023 и январе 2024 года увеличил общий импорт природного газа примерно на 20% по отношению к аналогичным показателям годовой давности, в том числе импорт сжиженного природного газа показал в среднем такую же динамику. Как сообщает Главное таможенное... Как сообщает Главное таможенное... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,6 пункта (0,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3305,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3317,67 (+0,21%) пункта, минимальное - 3304,06 (-0,2%)... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 12 трлн 258 млрд 661,2 млн рублей (эквивалент $133,436 млрд), или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ. На 1 февраля объем фонда составлял 11 трлн 922 млрд 371,2 млн рублей... На 1 февраля объем фонда составлял 11 трлн 922 млрд 371,2 млн рублей... читать дальше

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