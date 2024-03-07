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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 марта в размере 90,3412 руб., евро - 98,2017 руб.
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07 марта 2024 года 07:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 марта в размере 90,3412 руб., евро - 98,2017 руб.

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7 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 90,3412 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,92 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 98,2017 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,49 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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