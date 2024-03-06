Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,3977 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,05 руб., максимальный - 90,985 руб. Было заключено 5035 сделок. Объем торгов составил 27102,32 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,985 руб. за доллар США.

6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 72,20 коп. и составил 90,3977 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61965,699 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 175,694 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,17 коп. и составил 12,5169 руб. Минимальный курс юаня составил 12,471 руб., максимальный - 12,5755 руб. Было заключено 60695 сделок. Объем торгов составил 139440,63... Минимальный курс юаня составил 12,471 руб., максимальный - 12,5755 руб. Было заключено 60695 сделок. Объем торгов составил 139440,63...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 64,39 коп. и составил 90,4245 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,09 руб., максимальный - 90,9 руб. Было заключено 25906 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,09 руб., максимальный - 90,9 руб. Было заключено 25906 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 54,90 коп. и составил 98,3282 руб. Минимальный курс евро составил 97,9375 руб., максимальный - 98,865 руб. Было заключено 11598 сделок. Объем торгов составил 36700,42... Минимальный курс евро составил 97,9375 руб., максимальный - 98,865 руб. Было заключено 11598 сделок. Объем торгов составил 36700,42...

.

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2023 году, по предварительным данным, составила 13,5 млн человек против 14,3 млн в 2022 году, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Уровень бедности в РФ в 2023 году составил... Уровень бедности в РФ в 2023 году составил... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 27 февраля по 4 марта оставались стабильными, понизившись относительно предыдущей недели на символические 0,02%, после того, как приподнимались на 0,01% с 20 по 26 февраля, снижались на 0,02% с 13 по 19 февраля, а с 6 по 12 февраля и с... читать дальше

.

Предприятия РФ в 2023 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6%), сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В... В... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 27 февраля по 4 марта 2024 года составила 0,09% после 0,13% с 20 по 26 февраля, 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). С начала месяца рост... С начала месяца рост... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней конъюнктуры и растущей нефти. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%,... читать дальше

.

Бизнес-сообщества стран БРИКС позитивно реагируют на идею создания зерновой биржи этого межгосударственного объединения, но решение за политиками, заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Во вторник на встрече с представителями... Во вторник на встрече с представителями... читать дальше

.

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) увеличатся на 2% в 2024 году и составят около 265,4 млн штук, прогнозирует International Data Corporation (IDC). Три месяца назад ожидалось повышение на 3,4%. За счет появления ПК с искусственным интеллектом рынок может... За счет появления ПК с искусственным интеллектом рынок может...

.

Банк России подготовил проект указания, который исключает создание доверительными управляющими стандартных стратегий, когда для всех клиентов определяется единый инвестиционный профиль, а управление портфелем происходит по единым правилам. Доверительные управляющие... Доверительные управляющие... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1367 тыс. баррелей - до 448,53 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4460 тыс. баррелей и составили 239,745 млн... читать дальше

.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в завтра проведет очередное заседание, по итогам которого, вероятнее всего, не станет менять параметры денежно-кредитной политики. В настоящее время базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5% годовых, по депозитам - 4%, по маржинальным... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали сессию в среду уверенным подъемом в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике, после которого последует сессия вопросов и... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 72,20 коп. и составил 90,3977 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,05 руб., максимальный - 90,985 руб. Было заключено 5035 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,05 руб., максимальный - 90,985 руб. Было заключено 5035 сделок. Объем торгов... читать дальше

.