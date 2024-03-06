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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 марта
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06 марта 2024 года 16:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 марта

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6 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6199,44 (+50,32) руб./грамм; на серебро - 69,51 (+1,81) руб./грамм; на платину - 2570,51 (-35,04) руб./грамм; на палладий - 2733,17 (-45,3) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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