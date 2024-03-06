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Государство в среду закупило в интервенционный фонд 17,955 тыс. тонн зерна на 266,7 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа). Это больше, чем было куплено во вторник - 15,12 тыс. тонн на 225,6 млн... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,27 пункта (0,251%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3309,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3311,15 (+0,31%) пункта, минимальное - 3289,44... читать дальше

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Центральный банк Египта принял решение поднять процентные ставки на 600 базисных пунктов (б.п.) в ходе внеочередного заседаний. Как следует из сообщения центробанка, ключевая ставка по депозитам "овернайт" увеличена до 27,25%, по кредитам "овернайт" - до 28,25%. Обе ставки... читать дальше

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British Airways планирует потратить 750 млн фунтов стерлингов ($952 млн) в течение трех лет на усовершенствование информационных технологий в рамках программы объемом 7 млрд фунтов, нацеленной на модернизацию британской авиакомпании. В том числе будет полностью... В том числе будет полностью... читать дальше

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Цветоводство в РФ в последние годы активно развивается. Рентабельность отрасли высокая, потенциал выращивания цветов оценивается в 1 млрд штук в год. Однако значительная часть посадочного материала пока импортируется. Такие выводы содержатся в исследовании рынка, проведенном... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26207 с погашением 3 февраля 2027 года составила 90,0001% от номинала, что соответствует доходности 12,72% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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В январе т.г. потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), увеличились на 5,7% в годовом выражении после роста на 6% в декабре прошлого года. Замедление инфляции зафиксировали две трети стран, входящих в... Замедление инфляции зафиксировали две трети стран, входящих в... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в среду разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%. Список лидеров... Список лидеров... читать дальше

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Цены на туры по России в 2024 году вырастут на 15-20%, наиболее заметным рост будет в сегменте экскурсионных туров из-за повышения тарифов у транспортных компаний, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин. "К... "К... читать дальше

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В прошлом году грибоводческие хозяйства РФ вырастили 145,9 тыс. тонн грибов, что на 13,3% больше, чем в 2022 году, сообщает Минсельхоз, подчеркивая, что это рекордный показатель. "Грибоводство в настоящее время является одним из популярных направлений работы российских... "Грибоводство в настоящее время является одним из популярных направлений работы российских... читать дальше

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Розничные продажи в еврозоне в январе 2024 года увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%, по данным Bloomberg. Консенсус-прогноз,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,24 пункта (0,068%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3303,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3304,26 (+0,1%) пункта, минимальное - 3289,44 (-0,35%)... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 28 февраля по 6 марта) - 93,62 руб. за доллар, максимальное значение - 94,7958 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,18 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,85/93,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,81/102,5 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,62/93,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...

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