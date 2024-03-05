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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,0684 руб.
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05 марта 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,0684 руб.
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5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30,81 коп. и составил 91,0684 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,52 руб., максимальный - 91,5 руб. Было заключено 23784 сделки. Объем торгов составил 88569,94 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,52 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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