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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6086 руб.
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05 марта 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6086 руб.

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5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,27 коп. и составил 12,6086 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,549 руб., максимальный - 12,66 руб. Было заключено 70350 сделок. Объем торгов составил 124333,69 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,5575 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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