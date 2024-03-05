ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 91,1604 руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 91,1604 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,30 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61790,005 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 254,394 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23,99 коп. и составил 98,8772 руб. Минимальный курс евро составил 98,4825 руб., максимальный - 99,1925 руб. Было заключено 13244 сделки. Объем торгов составил 35671,62... Минимальный курс евро составил 98,4825 руб., максимальный - 99,1925 руб. Было заключено 13244 сделки. Объем торгов составил 35671,62...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30,81 коп. и составил 91,0684 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,52 руб., максимальный - 91,5 руб. Было заключено 23784 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,52 руб., максимальный - 91,5 руб. Было заключено 23784 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,27 коп. и составил 12,6086 руб. Минимальный курс юаня составил 12,549 руб., максимальный - 12,66 руб. Было заключено 70350 сделок. Объем торгов составил 124333,69 млн... Минимальный курс юаня составил 12,549 руб., максимальный - 12,66 руб. Было заключено 70350 сделок. Объем торгов составил 124333,69 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил вторник в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,13% и составил 3300,89 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,13% и составил 3300,89 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,89% - до 1147,64 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,89% - до 1147,64 пункта. Европейские рынки акций в... Европейские рынки акций в... читать дальше

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Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в сфере энергетики, логистики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном", - заявил... "Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном", - заявил... читать дальше

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В январе заказы промышленных предприятий США уменьшились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing Co., сообщило министерство торговли страны. Это самый значительный спад с апреля 2020 года. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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Один из крупнейших в стране транспортно-логистических операторов "Деловые линии" по итогам 2023 года отмечает двукратный рост спроса на международную доставку грузов в РФ по сравнению с показателем предыдущего года, сообщила пресс-служба компании. В частности, спрос на... В частности, спрос на... читать дальше

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Во всех странах ЕАЭС отмечен рост уровня зарплат, сообщила во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Среднемесячная номинальная и реальная (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) заработная плата в январе - декабре 2023... "Среднемесячная номинальная и реальная (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) заработная плата в январе - декабре 2023... читать дальше

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В феврале индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) снизился до 52,6 пункта по сравнению с 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад до... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад до... читать дальше

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Американские власти не разрешают Advanced Micro Devices экспортировать в Китай без специальной лицензии процессор, разработанный специально для этого рынка и предназначенный для применения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), передает Bloomberg со ссылкой на информированные... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Полиметалл" до уровня ruAA-, изменило прогноз на "развивающийся" и сняло статус "под наблюдением", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA со "стабильным"... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,38 коп. и составил 12,614 руб. Минимальный курс юаня составил 12,551 руб., максимальный - 12,6575 руб. Было заключено 13212 сделок. Объем торгов составил 35262,53... Минимальный курс юаня составил 12,551 руб., максимальный - 12,6575 руб. Было заключено 13212 сделок. Объем торгов составил 35262,53...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 26,50 коп. и составил 91,1197 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,6875 руб., максимальный - 91,4775 руб. Было заключено 6437 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,6875 руб., максимальный - 91,4775 руб. Было заключено 6437 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Американские фондовые индексы заметно снижаются в начале торгов во вторник на корпоративных новостях. Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск понизился на 0,45% и составил 38812,44 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,5% - до 5105,21 пункта. Nasdaq Composite... Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск понизился на 0,45% и составил 38812,44 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,5% - до 5105,21 пункта. Nasdaq Composite... читать дальше

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Британские инвесторы с октября 2023 года активно вкладывают средства в американские акции, продолжая при этом выводить деньги из бумаг компаний Великобритании, показывают результаты исследования Calastone. Это является еще одним признаком проблем, с которыми... Это является еще одним признаком проблем, с которыми... читать дальше

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