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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В январе промпроизводство в РФ выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8%
 
Власти готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль
В правительстве начали работать над фискальными мерами, которые анонсировал Владимир Путин, сообщили "Ведомостям" близкий к кабмину источник, а также собеседник, знакомый с подготовкой поправок в Налоговый кодекс (НК). Минфин ведет эту работу уже с...
 
Зарплатные ожидания женщин оказались ниже мужских
В прошлом году женщины в среднем просили жалованье в 52 тыс. рублей. Это на 23 тыс., или 42%, меньше зарплатных ожиданий мужчин — 74 тыс. (по данным Росстата, это также средний заработок в России в 2023-м). Такие результаты показало мартовское...
 
Объем рискованных инвестиций достиг семилетнего минимума
В 2023 году объем венчурных инвестиций в РФ достиг исторического минимума за последние семь лет — $118 млн. Как говорится в исследовании Агентства инноваций Москвы, по сравнению с 2022 годом значение этого показателя снизилось больше чем в десять...
 
05 марта 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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5 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:45 Промышленное производство во Франции январь 2024
12:00 Изменение ВВП Италии IV квартал 2023
13:00 Изменение цен производителей в еврозоне январь 2024
18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США февраль 2024
18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США январь 2024
18:00 Объем промышленных заказов в США январь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
05 марта 2024 года 15:47
Минфин РФ 6 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26207
Министерство финансов России 6 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26207 в объеме 10 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года...    читать дальше
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05 марта 2024 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 91,1604 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 21,61 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,1604 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
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05 марта 2024 года 15:38
Центробанк Турции в январе вновь стал крупнейшим покупателем золота
Мировые центробанки в январе, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 39 тонн золота. Это более чем вдвое превышает уточненные объемы декабря (16,9 тонн) и делает январь восьмым подряд месяцем прироста, отмечает в своем обзоре...    читать дальше
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05 марта 2024 года 15:30
В среду, 6 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 112,96 млрд руб.
В среду, 6 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 112,96 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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05 марта 2024 года 15:30
В среду, 6 марта, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 4,04 млрд руб.
В среду, 6 марта, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 4,04 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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05 марта 2024 года 15:30
Квартальная выручка китайской NIO выросла на 6,5%
По и тогам 4-го квартала выручка китайского производителя электромобилей NIO Inc. выросла на 6,5% и составила 17,1 млрд юаней ($2,41 млрд) по сравнению с 16,06 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали более высокой...    читать дальше
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05 марта 2024 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,9526 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,85 коп. и составил 98,9526 руб.

Минимальный курс евро составил 98,6 руб., максимальный - 99,165 руб. Было заключено 3568 сделок. Объем торгов составил 11314,34 млн...
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05 марта 2024 года 15:09
Годовая чистая прибыль швейцарского производителя премиального шоколада выросла на 17,9%
По итогам 2023 года чистая прибыль швейцарского производителя премиального шоколада - Lindt & Spruengli AG - увеличилась на 17,9% - до 671,4 млн франков ($757,5 млн), сообщается в отчетности компании.

Прибыль без учета разовых факторов выросла на 5,6%, составив 601,7...    читать дальше
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05 марта 2024 года 15:03
КС РФ запретил штрафовать за ошибки в таможенных декларациях без негативных последствий для бюджета
Участников внешнеэкономической деятельности нельзя штрафовать за недостоверное декларирование на таможне, если в результате исправления документации меняется размер платежей по части товаров, но общая сумма за партию не увеличивается, говорится в опубликованном во вторник...    читать дальше
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05 марта 2024 года 14:57
Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $82,6 за баррель
Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться в ходе торгов днем.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск понизилась на $0,21 (0,25%), до $82,59 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных...    читать дальше
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05 марта 2024 года 14:54
Продажи смартфонов в Китае за первые 6 недель года снизились на 7%
Продажи смартфонов в Китае за первые 6 недель 2024 года сократились на 7% в натуральном годовом выражении, по данным Counterpoint Research.

Реализация продукции Apple Inc. снизилась на 24%, Oppo - на 29%, Vivo - на 15%, Xiaomi - на 7%. Продажи Huawei увеличились на 64%,...    читать дальше
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05 марта 2024 года 14:46
Включение структуры Х5 в список ЭЗО не влечет обязательных последствий, компания "следит за ситуацией"
Включение ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (одна из российских "дочек" X5 Retail) в перечень экономически значимых организаций, предусматривающего возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам, не влечет обязательных последствий, говорится в...    читать дальше
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05 марта 2024 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 5 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,2 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3303,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3307,73 (+0,33%) пункта, минимальное - 3284,03 (-0,39%)...    читать дальше
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05 марта 2024 года 14:38
В этом году объем налогов в бюджеты РФ из Петербурга достигнет 3 трлн руб. - прогноз
По итогам 2023 года налогоплательщики Петербурга заплатили в бюджетную систему РФ 2 трлн 850 млрд, сообщил сегодня глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых журналистам.

При этом, уточнил он, объем поступлений из Петербурга в...    читать дальше
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05 марта 2024 года 14:30
Продажи автомобилей в Британии в феврале продолжили рост
Продажи легковых автомобилей в Великобритании в феврале увеличились на 14% в годовом выражении, продемонстрировав подъем по итогам девятнадцатого месяца подряд.

В стране было зарегистрировано 84,886 тыс. новых машин, что является максимальным показателем для февраля за...    читать дальше
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05 марта 2024 года 14:23
Февральский рост экспорта нефти Ираком составил почти 3%
В феврале среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака составил 3,434 млн б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны. По итогам января аналогичный показатель составлял 3,339 млн б/с. Таким образом, в прошлом месяце ежесуточный объем поставок в среднем вырос на...    читать дальше
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