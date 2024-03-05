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Министерство финансов России 6 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26207 в объеме 10 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года... Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 21,61 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,1604 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Мировые центробанки в январе, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 39 тонн золота. Это более чем вдвое превышает уточненные объемы декабря (16,9 тонн) и делает январь восьмым подряд месяцем прироста, отмечает в своем обзоре... читать дальше

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В среду, 6 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 112,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 6 марта, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 4,04 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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По и тогам 4-го квартала выручка китайского производителя электромобилей NIO Inc. выросла на 6,5% и составила 17,1 млрд юаней ($2,41 млрд) по сравнению с 16,06 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали более высокой... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,85 коп. и составил 98,9526 руб. Минимальный курс евро составил 98,6 руб., максимальный - 99,165 руб. Было заключено 3568 сделок. Объем торгов составил 11314,34 млн... Минимальный курс евро составил 98,6 руб., максимальный - 99,165 руб. Было заключено 3568 сделок. Объем торгов составил 11314,34 млн...

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По итогам 2023 года чистая прибыль швейцарского производителя премиального шоколада - Lindt & Spruengli AG - увеличилась на 17,9% - до 671,4 млн франков ($757,5 млн), сообщается в отчетности компании. Прибыль без учета разовых факторов выросла на 5,6%, составив 601,7... Прибыль без учета разовых факторов выросла на 5,6%, составив 601,7... читать дальше

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Участников внешнеэкономической деятельности нельзя штрафовать за недостоверное декларирование на таможне, если в результате исправления документации меняется размер платежей по части товаров, но общая сумма за партию не увеличивается, говорится в опубликованном во вторник... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться в ходе торгов днем. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск понизилась на $0,21 (0,25%), до $82,59 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск понизилась на $0,21 (0,25%), до $82,59 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных... Фьючерсы на WTI на апрель на электронных... читать дальше

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Продажи смартфонов в Китае за первые 6 недель 2024 года сократились на 7% в натуральном годовом выражении, по данным Counterpoint Research. Реализация продукции Apple Inc. снизилась на 24%, Oppo - на 29%, Vivo - на 15%, Xiaomi - на 7%. Продажи Huawei увеличились на 64%,... Реализация продукции Apple Inc. снизилась на 24%, Oppo - на 29%, Vivo - на 15%, Xiaomi - на 7%. Продажи Huawei увеличились на 64%,... читать дальше

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Включение ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (одна из российских "дочек" X5 Retail) в перечень экономически значимых организаций, предусматривающего возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам, не влечет обязательных последствий, говорится в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,2 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3303,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3307,73 (+0,33%) пункта, минимальное - 3284,03 (-0,39%)... читать дальше

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По итогам 2023 года налогоплательщики Петербурга заплатили в бюджетную систему РФ 2 трлн 850 млрд, сообщил сегодня глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых журналистам. При этом, уточнил он, объем поступлений из Петербурга в... При этом, уточнил он, объем поступлений из Петербурга в... читать дальше

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Продажи легковых автомобилей в Великобритании в феврале увеличились на 14% в годовом выражении, продемонстрировав подъем по итогам девятнадцатого месяца подряд. В стране было зарегистрировано 84,886 тыс. новых машин, что является максимальным показателем для февраля за... В стране было зарегистрировано 84,886 тыс. новых машин, что является максимальным показателем для февраля за... читать дальше

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В феврале среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака составил 3,434 млн б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны. По итогам января аналогичный показатель составлял 3,339 млн б/с. Таким образом, в прошлом месяце ежесуточный объем поставок в среднем вырос на... читать дальше

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