05 марта 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
5 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|январь 2024
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|IV квартал 2023
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|январь 2024
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|февраль 2024
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|январь 2024
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|январь 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 марта 2024 года 15:47
Министерство финансов России 6 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26207 в объеме 10 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года... читать дальше
.
05 марта 2024 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 21,61 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,1604 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
.
05 марта 2024 года 15:38
Мировые центробанки в январе, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 39 тонн золота. Это более чем вдвое превышает уточненные объемы декабря (16,9 тонн) и делает январь восьмым подряд месяцем прироста, отмечает в своем обзоре... читать дальше
.
05 марта 2024 года 15:30
В среду, 6 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 112,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
05 марта 2024 года 15:30
В среду, 6 марта, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 4,04 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
05 марта 2024 года 15:30
По и тогам 4-го квартала выручка китайского производителя электромобилей NIO Inc. выросла на 6,5% и составила 17,1 млрд юаней ($2,41 млрд) по сравнению с 16,06 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали более высокой... читать дальше
.
05 марта 2024 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,85 коп. и составил 98,9526 руб.
Минимальный курс евро составил 98,6 руб., максимальный - 99,165 руб. Было заключено 3568 сделок. Объем торгов составил 11314,34 млн...
.
05 марта 2024 года 15:09
По итогам 2023 года чистая прибыль швейцарского производителя премиального шоколада - Lindt & Spruengli AG - увеличилась на 17,9% - до 671,4 млн франков ($757,5 млн), сообщается в отчетности компании.
Прибыль без учета разовых факторов выросла на 5,6%, составив 601,7... читать дальше
.
05 марта 2024 года 15:03
Участников внешнеэкономической деятельности нельзя штрафовать за недостоверное декларирование на таможне, если в результате исправления документации меняется размер платежей по части товаров, но общая сумма за партию не увеличивается, говорится в опубликованном во вторник... читать дальше
.
05 марта 2024 года 14:57
Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться в ходе торгов днем.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск понизилась на $0,21 (0,25%), до $82,59 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на электронных... читать дальше
.
05 марта 2024 года 14:54
Продажи смартфонов в Китае за первые 6 недель 2024 года сократились на 7% в натуральном годовом выражении, по данным Counterpoint Research.
Реализация продукции Apple Inc. снизилась на 24%, Oppo - на 29%, Vivo - на 15%, Xiaomi - на 7%. Продажи Huawei увеличились на 64%,... читать дальше
.
05 марта 2024 года 14:46
Включение ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (одна из российских "дочек" X5 Retail) в перечень экономически значимых организаций, предусматривающего возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам, не влечет обязательных последствий, говорится в... читать дальше
.
05 марта 2024 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,2 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3303,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3307,73 (+0,33%) пункта, минимальное - 3284,03 (-0,39%)... читать дальше
.
05 марта 2024 года 14:38
По итогам 2023 года налогоплательщики Петербурга заплатили в бюджетную систему РФ 2 трлн 850 млрд, сообщил сегодня глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых журналистам.
При этом, уточнил он, объем поступлений из Петербурга в... читать дальше
.
05 марта 2024 года 14:30
Продажи легковых автомобилей в Великобритании в феврале увеличились на 14% в годовом выражении, продемонстрировав подъем по итогам девятнадцатого месяца подряд.
В стране было зарегистрировано 84,886 тыс. новых машин, что является максимальным показателем для февраля за... читать дальше
.
05 марта 2024 года 14:23
В феврале среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака составил 3,434 млн б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны. По итогам января аналогичный показатель составлял 3,339 млн б/с. Таким образом, в прошлом месяце ежесуточный объем поставок в среднем вырос на... читать дальше
.