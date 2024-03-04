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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,1171 руб.
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04 марта 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,1171 руб.
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4 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35,45 коп. и составил 99,1171 руб. Минимальный курс евро составил 98,9425 руб., максимальный - 99,6775 руб. Было заключено 7854 сделки. Объем торгов составил 27002,27 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,18 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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04 марта 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35,45 коп. и составил 99,1171 руб. Минимальный курс евро составил 98,9425 руб., максимальный - 99,6775 руб. Было заключено 7854 сделки. Объем торгов составил 27002,27...
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