Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6478 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6265 руб., максимальный - 12,715 руб. Было заключено 6825 сделок. Объем торгов составил 19777,31 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,641 руб. за юань.

4 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,08 коп. и составил 12,6478 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35,45 коп. и составил 99,1171 руб. Минимальный курс евро составил 98,9425 руб., максимальный - 99,6775 руб. Было заключено 7854 сделки. Объем торгов составил 27002,27... Минимальный курс евро составил 98,9425 руб., максимальный - 99,6775 руб. Было заключено 7854 сделки. Объем торгов составил 27002,27...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,75 коп. и составил 12,6513 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6305 руб., максимальный - 12,721 руб. Было заключено 39718 сделок. Объем торгов составил 109249,36... Минимальный курс юаня составил 12,6305 руб., максимальный - 12,721 руб. Было заключено 39718 сделок. Объем торгов составил 109249,36...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,71 коп. и составил 91,3765 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,2 руб., максимальный - 92,1725 руб. Было заключено 15129 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,2 руб., максимальный - 92,1725 руб. Было заключено 15129 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне высоких цен на нефть и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся обновил максимум с февраля 2022 года. В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225... В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225... читать дальше

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Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 100% акций Esmax Distribucion SpA - ведущего розничного продавца топлива и смазочных материалов в Чили, сообщает саудовская госкомпания. До сделки Esmax принадлежала Southern Cross Group. Финансовые детали сделки не... читать дальше

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Интерес розничных инвесторов к акциям второго и третьего эшелона в прошлом году заметно увеличился на фоне отсутствия новых инвестидей, ослабления рубля и роста инфляционных ожиданий, говорится в "Обзоре финансовых инструментов", подготовленном департаментом исследований и... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в феврале 2024 года составил 60,98 млрд рублей, сообщила биржа. Это почти в 5 раза больше, чем в феврале прошлого года, в полтора раза больше, чем в январе текущего и близко к историческому рекорду (63,76 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,72 коп. и составил 91,3847 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,1725 руб., максимальный - 92 руб. Было заключено 5390 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,1725 руб., максимальный - 92 руб. Было заключено 5390 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,08 коп. и составил 12,6478 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6265 руб., максимальный - 12,715 руб. Было заключено 6825 сделок. Объем торгов составил 19777,31... Минимальный курс юаня составил 12,6265 руб., максимальный - 12,715 руб. Было заключено 6825 сделок. Объем торгов составил 19777,31...

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Фондовые индексы США снижаются в начале торгов. На этой неделе трейдеры ждут данных о рынке труда и активности в сфере услуг США, а также выступлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым... читать дальше

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Общий пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в январе 2024 года вырос на 9% в сравнении с показателем за тот же месяц 2023 года и составил 5,4 млн человек, следует из данных Росавиации, которые проанализировал... читать дальше

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Замещение суверенных евробондов РФ на первом этапе может увеличить сегмент рынка замещающих облигаций более чем на $4 млрд, подсчитали аналитики ЦБ. Эта оценка содержится в опубликованном в понедельник "Обзоре финансовых инструментов", подготовленном департаментом исследований и... читать дальше

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Американские авиакомпании JetBlue Airways и Spirit Airlines (SPB: SAVE) по взаимному согласию расторгли договор о своем слиянии, говорится в пресс-релизе Spirit. "Обсудив варианты действий с нашими консультантами и JetBlue, мы пришли к выводу, что имеющиеся регуляторные... "Обсудив варианты действий с нашими консультантами и JetBlue, мы пришли к выводу, что имеющиеся регуляторные... читать дальше

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ГК "Русагро" планирует в 2024 году сохранить капзатраты на уровне 2023 года, но они могут составить и "чуть больше", сообщил директор по корпоративному развитию ООО "Группа компаний "Русагро" Александр Тарасов на телефонной конференции в понедельник. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-660 на 142 млрд 535,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6020,42 (+6,44) руб./грамм; на серебро - 66,73 (+1,13) руб./грамм; на платину - 2561,13 (-43,49) руб./грамм; на палладий - 2746,17 (-49,32) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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