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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 марта в размере 91,3336 руб., курс евро - 98,7225 руб.
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03 марта 2024 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 марта в размере 91,3336 руб., курс евро - 98,7225 руб.
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3 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 91,3336 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,13 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 98,7225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,78 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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.04 марта 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35,45 коп. и составил 99,1171 руб. Минимальный курс евро составил 98,9425 руб., максимальный - 99,6775 руб. Было заключено 7854 сделки. Объем торгов составил 27002,27...
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.04 марта 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,71 коп. и составил 91,3765 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,2 руб., максимальный - 92,1725 руб. Было заключено 15129 сделок. Объем торгов составил... читать дальше
.04 марта 2024 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне высоких цен на нефть и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся обновил максимум с февраля 2022 года. В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225... читать дальше
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Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 100% акций Esmax Distribucion SpA - ведущего розничного продавца топлива и смазочных материалов в Чили, сообщает саудовская госкомпания. До сделки Esmax принадлежала Southern Cross Group. Финансовые детали сделки не... читать дальше
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Интерес розничных инвесторов к акциям второго и третьего эшелона в прошлом году заметно увеличился на фоне отсутствия новых инвестидей, ослабления рубля и роста инфляционных ожиданий, говорится в "Обзоре финансовых инструментов", подготовленном департаментом исследований и... читать дальше
.04 марта 2024 года 18:14
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в феврале 2024 года составил 60,98 млрд рублей, сообщила биржа. Это почти в 5 раза больше, чем в феврале прошлого года, в полтора раза больше, чем в январе текущего и близко к историческому рекорду (63,76 млрд... читать дальше
.04 марта 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,08 коп. и составил 12,6478 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6265 руб., максимальный - 12,715 руб. Было заключено 6825 сделок. Объем торгов составил 19777,31...
.04 марта 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,72 коп. и составил 91,3847 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,1725 руб., максимальный - 92 руб. Было заключено 5390 сделок. Объем торгов составил... читать дальше
.04 марта 2024 года 17:59
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов. На этой неделе трейдеры ждут данных о рынке труда и активности в сфере услуг США, а также выступлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым... читать дальше
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Общий пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в январе 2024 года вырос на 9% в сравнении с показателем за тот же месяц 2023 года и составил 5,4 млн человек, следует из данных Росавиации, которые проанализировал... читать дальше
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Замещение суверенных евробондов РФ на первом этапе может увеличить сегмент рынка замещающих облигаций более чем на $4 млрд, подсчитали аналитики ЦБ. Эта оценка содержится в опубликованном в понедельник "Обзоре финансовых инструментов", подготовленном департаментом исследований и... читать дальше
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.04 марта 2024 года 16:49
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-660 на 142 млрд 535,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
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