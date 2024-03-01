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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,627 руб.
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01 марта 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,627 руб.
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1 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,13 коп. и составил 12,627 руб. Минимальный курс юаня составил 12,575 руб., максимальный - 12,656 руб. Была заключена 20941 сделка. Объем торгов составил 56451,22 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6385 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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