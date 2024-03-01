Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

1 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.03 по 10.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61032,060 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 214,915 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,47 коп. и составил 12,6338 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5805 руб., максимальный - 12,68 руб. Была заключена 50671 сделка. Объем торгов составил 131626,27... Минимальный курс юаня составил 12,5805 руб., максимальный - 12,68 руб. Была заключена 50671 сделка. Объем торгов составил 131626,27...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 51,72 коп. и составил 91,3836 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,9025 руб., максимальный - 91,8825 руб. Было заключено 23128 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,9025 руб., максимальный - 91,8825 руб. Было заключено 23128 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,74 коп. и составил 98,7626 руб. Минимальный курс евро составил 98,5125 руб., максимальный - 99,4325 руб. Было заключено 9872 сделки. Объем торгов составил 39376,47... Минимальный курс евро составил 98,5125 руб., максимальный - 99,4325 руб. Было заключено 9872 сделки. Объем торгов составил 39376,47...

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Российский фондовый рынок, начавший первые торги марта незначительными и разнонаправленными изменениями, завершил пятницу без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,3% и составил 3266,66 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,3% и составил 3266,66 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,44% -... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,44% -... читать дальше

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Мировой рынок кобальта страдает от рекордного переизбытка предложения, и профицит металла, который является ключевым при производстве электромобилей, сохранится до 2028 года, говорится в ежегодном отчете британской Darton Commodities. По данным этой компании, которая... По данным этой компании, которая... читать дальше

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ЦБ РФ переосмыслил идею автономного фонда поддержки банковского сектора, создание которого он предложил обсудить в 2022 году: вместо помощи банкам в стрессовых ситуациях фонд может поспособствовать снижению их рисков концентрации за счет выкупа кредитов или выдачи... читать дальше

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В феврале индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем... читать дальше

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ЦБ РФ долгое время не отзывал лицензии у банков, так как не было повода для этого, заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. "Полтора года мы ждали (и не отзывали лицензии у банков), не потому, что какой-то у нас был мораторий введен на внутренние решения.... "Полтора года мы ждали (и не отзывали лицензии у банков), не потому, что какой-то у нас был мораторий введен на внутренние решения.... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индекса до максимальных с июля 2021 года... читать дальше

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Канада вводит запрет на ввоз через третьи страны российских алмазов и ювелирной продукции массой от одного карата, сообщил в пятницу канадский МИД. "Министр иностранных дел Мелани Джоли сегодня объявила, что Канада вслед за партнерами по G7 вводит дополнительные... "Министр иностранных дел Мелани Джоли сегодня объявила, что Канада вслед за партнерами по G7 вводит дополнительные... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в 2023 г. в 2,5 раза (или на 150,1%) к уровню 2022 г. и составила 118,3 млрд руб., сообщила компания. Суммарные доходы РЖД за 2023 г. составили 2 трлн 609,7 млрд руб., что выше уровня 2022 г. на 16,4%. Показатель EBITDA достиг... Суммарные доходы РЖД за 2023 г. составили 2 трлн 609,7 млрд руб., что выше уровня 2022 г. на 16,4%. Показатель EBITDA достиг... читать дальше

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Банк России провел около 25 тыс. операций с цифровыми рублями, время проведения одной транзакции занимает несколько секунд, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Порядка 19 тыс. операций в пилоте провели, реальных операций в c2c, то есть когда физическое лицо... "Порядка 19 тыс. операций в пилоте провели, реальных операций в c2c, то есть когда физическое лицо... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в пятницу показывают незначительные и разнонаправленные колебания после сильных итогов февраля. Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск уменьшился на 0,16% и составлял 38935,37 пункта. Лидерами снижения котировок среди... Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск уменьшился на 0,16% и составлял 38935,37 пункта. Лидерами снижения котировок среди... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39,66 коп. и составил 91,2575 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,8875 руб., максимальный - 91,68 руб. Было заключено 5236 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,8875 руб., максимальный - 91,68 руб. Было заключено 5236 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,13 коп. и составил 12,627 руб. Минимальный курс юаня составил 12,575 руб., максимальный - 12,656 руб. Была заключена 20941 сделка. Объем торгов составил 56451,22 млн... Минимальный курс юаня составил 12,575 руб., максимальный - 12,656 руб. Была заключена 20941 сделка. Объем торгов составил 56451,22 млн...

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