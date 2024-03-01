ЦБ РФ установил курс евро с 2 марта в размере 98,7225 руб.

В течение ближайшей недели с 04.03 по 10.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Китайские производители электромобилей Nio, Li Auto и XPeng в феврале снизили поставки клиентам по сравнению с предыдущим месяцем.

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-659 на 161 млрд 46,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

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Объем бюджетных трат на "новые" инициативы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию может составить порядка 5,7 трлн рублей, полагают аналитики Росбанка.

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В пятницу, 8 марта, в России праздник - Международный женский день.

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Расходы федерального бюджета РФ в феврале заметно выросли по сравнению с первым месяцем года, следует из данных портала "Электронный бюджет".

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Количество системно значимых кредитных организаций (СЗКО) до конца 2024 года может вырасти в связи с изменением подхода ЦБ к отнесению банков к числу СЗКО, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.

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ЦБ РФ с 2 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6013,98 (+77,91) руб./грамм; на серебро - 65,6 (+0,34) руб./грамм; на платину - 2604,62 (+22,77) руб./грамм; на палладий - 2795,49 (+114,34) руб./грамм.

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По итогам 2023 года чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ снизилась в сравнении с 2022 годом на 7% - до 19,26 млрд руб., сообщила компания.

Показатель EBITDA при этом составил 39,12 млрд руб. после 41,29 млрд руб. годом ранее (-5,25%).