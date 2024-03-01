01 марта 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|январь 2024
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|январь 2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|февраль 2024
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|февраль 2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|февраль 2024
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|январь 2024
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01 марта 2024 года 09:02
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-660 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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01 марта 2024 года 09:01
Безработица в Японии в январе 2024 года осталась на уровне предыдущего месяца - 2,4%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Таким образом, показатель держится на минимуме с января прошлого года.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:56
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.
Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:49
Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.
"В любом случае, цены остаются в довольно широком диапазоне, и для смещения баланса сил в сторону... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:43
Япония ввела санкции в отношении 12 физических и 36 юридических лиц РФ, сообщил японский МИД.
Список организаций, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, пополнился 29 пунктами, среди них концерны "Калашников", "Ижмаш", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод",... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:34
Цена нефти марки Brent может умеренно вырасти во втором полугодии текущего года, а в начале 2025 года превысит отметку $88 за баррель, прогнозируют опрошенные The Wall Street Journal аналитики.
Как ожидается, в третьем квартале Brent будет стоить в среднем $84,37 за... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $319,76 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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01 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2,15 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 90,83 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:27
Американские фондовые индексы в четверг выросли на данных об инфляции в США. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов достигло исторического максимума. Последний раз до этого он поднимался до рекорда 19 ноября 2021 года, сообщает MarketWatch.
Индекс потребительских... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:20
Доллар начал торги на "Московской бирже" незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,2 руб.1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар продолжает незначительно меняться, евро также торгуется вблизи... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:14
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в январе 2024 года уменьшилась на 568,7 млрд рублей, или на 0,9%, до 97 трлн 816,7 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.
Годовые темпы роста денежной массы к 1 февраля снизились до 19,0% с... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости.
Розничные продажи в Германии в январе снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило... читать дальше
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01 марта 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 90,8423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,69 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 98,5447 руб. По сравнению с...
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01 марта 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Данные о безработице в Италии
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