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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 марта в размере 90,8423 руб., евро - 98,5447 руб.
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01 марта 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 марта в размере 90,8423 руб., евро - 98,5447 руб.
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1 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 90,8423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,69 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 98,5447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,53 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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