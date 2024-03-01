ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 марта в размере 90,8423 руб., евро - 98,5447 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 98,5447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,53 коп.

1 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 90,8423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,69 коп.

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-660 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Безработица в Японии в январе 2024 года осталась на уровне предыдущего месяца - 2,4%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Таким образом, показатель держится на минимуме с января прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит... читать дальше

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Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по... Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд. "В любом случае, цены остаются в довольно широком диапазоне, и для смещения баланса сил в сторону... "В любом случае, цены остаются в довольно широком диапазоне, и для смещения баланса сил в сторону... читать дальше

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Япония ввела санкции в отношении 12 физических и 36 юридических лиц РФ, сообщил японский МИД. Список организаций, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, пополнился 29 пунктами, среди них концерны "Калашников", "Ижмаш", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод",... Список организаций, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, пополнился 29 пунктами, среди них концерны "Калашников", "Ижмаш", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод",... читать дальше

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Цена нефти марки Brent может умеренно вырасти во втором полугодии текущего года, а в начале 2025 года превысит отметку $88 за баррель, прогнозируют опрошенные The Wall Street Journal аналитики. Как ожидается, в третьем квартале Brent будет стоить в среднем $84,37 за... Как ожидается, в третьем квартале Brent будет стоить в среднем $84,37 за... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $319,76 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2,15 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 90,83 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы в четверг выросли на данных об инфляции в США. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов достигло исторического максимума. Последний раз до этого он поднимался до рекорда 19 ноября 2021 года, сообщает MarketWatch. Индекс потребительских... Индекс потребительских... читать дальше

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Доллар начал торги на "Московской бирже" незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,2 руб.1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно меняться, евро также торгуется вблизи... Через час торгов доллар продолжает незначительно меняться, евро также торгуется вблизи... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в январе 2024 года уменьшилась на 568,7 млрд рублей, или на 0,9%, до 97 трлн 816,7 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной массы к 1 февраля снизились до 19,0% с... Годовые темпы роста денежной массы к 1 февраля снизились до 19,0% с... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости. Розничные продажи в Германии в январе снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило... Розничные продажи в Германии в январе снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 90,8423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,69 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 98,5447 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 98,5447 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Данные о безработице в Италии Данные о безработице в Италии ... ... читать дальше

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