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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 1 марта в размере 98,5447 руб.
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29 февраля 2024 года 16:28

ЦБ РФ установил курс евро с 1 марта в размере 98,5447 руб.

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29 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 98,5447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,53 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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