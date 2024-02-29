.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1316,3 млрд руб.
.
Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8% после снижения на 1,1%
29 февраля 2024 года 09:57
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1316,3 млрд руб.
|0
29 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1316,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1648,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 февраля 2024 года 11:05
Paramount неожиданно завершил 4-й квартал со скорректированной прибылью, выручка не оправдала прогноз
По итогам 4-го квартала 2023 года чистая прибыль американского медиахолдинга Paramount Global составила $514 млн, или 77 центов в расчете на акцию, по сравнению с $21 млн, или 1 центом на акцию, полученной за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:57
Основу табачного рынка РФ в 2023 году, как и в предыдущие годы, составили традиционные сигареты. Вместе с тем производство папирос падает, но растет спрос на другие табачные изделия, в частности, на жевательный табак. Такой вывод сделали в ЦРПТ (оператор маркировки "Честный... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:50
По итогам 2023 года выручка "Мегафона" по МСФО увеличилась на 11,4% - до 444 млрд рублей, говорится в сообщении оператора. В том числе сервисная выручка составила 375,9 млрд рублей, увеличившись на 10,6%. Выручка от продаж абонентского оборудования выросла на 15,7% - до 68,1... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:42
Производство компьютеров, электроники и оптики в РФ в январе выросло на 54,6% в годовом выражении - Росстат
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в РФ в январе выросло на 54,6% по сравнению с январем предыдущего года, сообщает Росстат. По сравнению с декабрем производство сократилось на 58,3%. При этом выпуск компьютеров, их частей и... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:34
В январе розничные продажи в Германии снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статагентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics. Продажи продуктов питания в январе... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,38 пункта (0,105%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3230,43 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,08 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:26
Американская HP Inc. в 1-м квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на треть - до $622 млн, или 62 цента в расчете на акцию, по сравнению с $469 млн, или 47 центами на акцию, зафиксированными за сопоставимый период годом ранее. Как сообщается в... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:19
Добыча природного газа в РФ в январе 2024 года составила 65,1 млрд куб. м, что на 6,7% больше, чем за январь 2023 года (61 млрд куб. м). Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного")... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:12
Добыча угля в РФ в январе 2024 г. выросла на 1,7% по сравнению с январем 2023 г., до 35,3 млн т, сообщил Росстат. К декабрю 2023 г. снижение добычи составило 8,6%. Добыча каменного угля составила 27 млн т (+3,1% к явнварю 2023 г.), в том числе, антрацита - 2... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в зеленой зоне на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики. Американский рынок акций закрылся вчера в... читать дальше
.29 февраля 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 91,63/94,54 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,63/94,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
.29 февраля 2024 года 09:58
Добыча нефти в России сейчас составляет около 9,5 млн баррелей в сутки, обязательства в рамках ОПЕК+ выполняются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Добыча около 9,5 млн б/с в соответствии со всеми нашими договоренностями и обязательствами - квотам и... читать дальше
.29 февраля 2024 года 09:57
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1316,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...
.29 февраля 2024 года 09:50
Товарооборот России и Ирана в 2023 году составил чуть более $4 млрд, сообщил вчера вице-премьер РФ Александр Новак в ходе межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Это несколько ниже по отношению к уровню 2022 года. 2022 год у нас был... читать дальше
.29 февраля 2024 года 09:43
Совет ЕС окончательно утвердил в среду пакет законодательных актов, касающихся пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, включая положения о создании Фонда для Украины на 50 млрд евро. Накануне изменения в долгосрочном бюджете ЕС с учетом макрофинансовой... читать дальше
.29 февраля 2024 года 09:42
Тарифы на телекоммуникационные услуги в России в январе увеличились на 5,8% по сравнению с январем 2023 года, сообщает Росстат. По сравнению с декабрем рост на эти услуги составил 0,3% Тарифы на услуги почтовой связи в январе выросли на 12,3% в годовом...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.