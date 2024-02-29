29 февраля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2024
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2023
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|февраль 2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|январь 2024
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|февраль 2024
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|декабрь 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|февраль 2024
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|февраль 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 февраля
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2023
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|январь 2024
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|декабрь 2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 февраля
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|февраль 2024
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29 февраля 2024 года 11:05
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29 февраля 2024 года 10:50
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29 февраля 2024 года 10:42
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По сравнению с декабрем производство сократилось на 58,3%.
При этом выпуск компьютеров, их частей и... читать дальше
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29 февраля 2024 года 10:34
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Продажи продуктов питания в январе... читать дальше
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29 февраля 2024 года 10:27
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29 февраля 2024 года 10:26
Американская HP Inc. в 1-м квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на треть - до $622 млн, или 62 цента в расчете на акцию, по сравнению с $469 млн, или 47 центами на акцию, зафиксированными за сопоставимый период годом ранее.
Как сообщается в... читать дальше
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29 февраля 2024 года 10:19
Добыча природного газа в РФ в январе 2024 года составила 65,1 млрд куб. м, что на 6,7% больше, чем за январь 2023 года (61 млрд куб. м).
Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного")... читать дальше
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29 февраля 2024 года 10:12
Добыча угля в РФ в январе 2024 г. выросла на 1,7% по сравнению с январем 2023 г., до 35,3 млн т, сообщил Росстат.
К декабрю 2023 г. снижение добычи составило 8,6%.
Добыча каменного угля составила 27 млн т (+3,1% к явнварю 2023 г.), в том числе, антрацита - 2... читать дальше
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29 февраля 2024 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в зеленой зоне на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики.
Американский рынок акций закрылся вчера в... читать дальше
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29 февраля 2024 года 10:03
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На начало предыдущего операционного дня...
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29 февраля 2024 года 09:50
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"Это несколько ниже по отношению к уровню 2022 года. 2022 год у нас был... читать дальше
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Накануне изменения в долгосрочном бюджете ЕС с учетом макрофинансовой... читать дальше
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29 февраля 2024 года 09:42
Тарифы на телекоммуникационные услуги в России в январе увеличились на 5,8% по сравнению с январем 2023 года, сообщает Росстат.
По сравнению с декабрем рост на эти услуги составил 0,3%
Тарифы на услуги почтовой связи в январе выросли на 12,3% в годовом...
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