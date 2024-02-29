ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 февраля в размере 91,8692 руб., евро - в размере 99,45 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 февраля, составляет 99,45 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,14 коп.

29 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 февраля, составляет 91,8692 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,33 коп.

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По итогам 4-го квартала 2023 года чистая прибыль американского медиахолдинга Paramount Global составила $514 млн, или 77 центов в расчете на акцию, по сравнению с $21 млн, или 1 центом на акцию, полученной за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль... читать дальше

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Основу табачного рынка РФ в 2023 году, как и в предыдущие годы, составили традиционные сигареты. Вместе с тем производство папирос падает, но растет спрос на другие табачные изделия, в частности, на жевательный табак. Такой вывод сделали в ЦРПТ (оператор маркировки "Честный... читать дальше

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По итогам 2023 года выручка "Мегафона" по МСФО увеличилась на 11,4% - до 444 млрд рублей, говорится в сообщении оператора. В том числе сервисная выручка составила 375,9 млрд рублей, увеличившись на 10,6%. Выручка от продаж абонентского оборудования выросла на 15,7% - до 68,1... читать дальше

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Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в РФ в январе выросло на 54,6% по сравнению с январем предыдущего года, сообщает Росстат. По сравнению с декабрем производство сократилось на 58,3%. По сравнению с декабрем производство сократилось на 58,3%. При этом выпуск компьютеров, их частей и... При этом выпуск компьютеров, их частей и... читать дальше

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В январе розничные продажи в Германии снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статагентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics. Продажи продуктов питания в январе... Продажи продуктов питания в январе... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,38 пункта (0,105%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3230,43 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,08 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,08 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Американская HP Inc. в 1-м квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на треть - до $622 млн, или 62 цента в расчете на акцию, по сравнению с $469 млн, или 47 центами на акцию, зафиксированными за сопоставимый период годом ранее. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Добыча природного газа в РФ в январе 2024 года составила 65,1 млрд куб. м, что на 6,7% больше, чем за январь 2023 года (61 млрд куб. м). Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного")... Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного")... читать дальше

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Добыча угля в РФ в январе 2024 г. выросла на 1,7% по сравнению с январем 2023 г., до 35,3 млн т, сообщил Росстат. К декабрю 2023 г. снижение добычи составило 8,6%. К декабрю 2023 г. снижение добычи составило 8,6%. Добыча каменного угля составила 27 млн т (+3,1% к явнварю 2023 г.), в том числе, антрацита - 2... Добыча каменного угля составила 27 млн т (+3,1% к явнварю 2023 г.), в том числе, антрацита - 2... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в зеленой зоне на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики. Американский рынок акций закрылся вчера в... Американский рынок акций закрылся вчера в... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,63/94,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

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Добыча нефти в России сейчас составляет около 9,5 млн баррелей в сутки, обязательства в рамках ОПЕК+ выполняются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Добыча около 9,5 млн б/с в соответствии со всеми нашими договоренностями и обязательствами - квотам и... "Добыча около 9,5 млн б/с в соответствии со всеми нашими договоренностями и обязательствами - квотам и... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1316,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Товарооборот России и Ирана в 2023 году составил чуть более $4 млрд, сообщил вчера вице-премьер РФ Александр Новак в ходе межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Это несколько ниже по отношению к уровню 2022 года. 2022 год у нас был... "Это несколько ниже по отношению к уровню 2022 года. 2022 год у нас был... читать дальше

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Совет ЕС окончательно утвердил в среду пакет законодательных актов, касающихся пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, включая положения о создании Фонда для Украины на 50 млрд евро. Накануне изменения в долгосрочном бюджете ЕС с учетом макрофинансовой... Накануне изменения в долгосрочном бюджете ЕС с учетом макрофинансовой... читать дальше

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Тарифы на телекоммуникационные услуги в России в январе увеличились на 5,8% по сравнению с январем 2023 года, сообщает Росстат. По сравнению с декабрем рост на эти услуги составил 0,3% По сравнению с декабрем рост на эти услуги составил 0,3% Тарифы на услуги почтовой связи в январе выросли на 12,3% в годовом... Тарифы на услуги почтовой связи в январе выросли на 12,3% в годовом...

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