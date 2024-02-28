Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,7519 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,0975 руб., максимальный - 92,3575 руб. Было заключено 32812 сделок. Объем торгов составил 110787,36 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,15 руб. за доллар США.

28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,78 коп. и составил 91,7519 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60585,287 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 106,911 млрд руб., или на...

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2023 года составил 8,5% в годовом выражении после повышения на 7,2% в ноябре, на 9,9% в октябре, на 7,2% в сентябре, 9,5% в августе, на 9,2% в июле, на 10,5% в июне, на 13,3% в мае, на 10,4% в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,78 коп. и составил 91,7519 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,0975 руб., максимальный - 92,3575 руб. Было заключено 32812 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,0975 руб., максимальный - 92,3575 руб. Было заключено 32812 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56,23 коп. и составил 99,3847 руб. Минимальный курс евро составил 98,8375 руб., максимальный - 100,0025 руб. Было заключено 16018 сделок. Объем торгов составил 65287,37... Минимальный курс евро составил 98,8375 руб., максимальный - 100,0025 руб. Было заключено 16018 сделок. Объем торгов составил 65287,37...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,62 коп. и составил 12,6865 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5975 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 102763 сделки. Объем торгов составил 231884,67... Минимальный курс юаня составил 12,5975 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 102763 сделки. Объем торгов составил 231884,67...

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Безработица в России в январе 2024 года составила 2,9% после зафиксированных в декабре прошлого года 3%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Таким образом в январе безработица вернулась к исторически минимальному уровню в... Таким образом в январе безработица вернулась к исторически минимальному уровню в... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в январе в годовом выражении увеличился на 9,1%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 7,8%. По сравнению с... читать дальше

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Рост ВВП РФ в январе 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в... "По оценке Минэкономразвития России, в... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем понизился на 0,2 процентного пункта и составил плюс 5,0% после 5,2% в январе, говорится в сообщении Росстата. В обрабатывающем секторе индекс... В обрабатывающем секторе индекс... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в январе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения в декабре 2023 года на 20,1%, сокращения в ноябре на 15,6%, в октябре - на 20%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 20 по 26 февраля 2024 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 19 февраля цены также не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 февраля осталась на... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 февраля осталась на... читать дальше

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За период с 20 по 26 февраля 2024 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 19 февраля 2024 года инфляция составила 0,11%. С начала февраля цены выросли на 0,56%, с начала года - на... С начала февраля цены выросли на 0,56%, с начала года - на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил среду уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,56% и составил 3227,05 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,56% и составил 3227,05 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,6% - до 1114,87 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,6% - до 1114,87 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Мировое производство рафинированного цинка в 2023 году увеличилось на 3,8% и составило 13,863 млн тонн, по предварительным расчетам International Lead and Zinc Study Group (ILZSG). Это обусловлено, в первую очередь, повышением выпуска в Китае. Кроме того, оно выросло в... Это обусловлено, в первую очередь, повышением выпуска в Китае. Кроме того, оно выросло в... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 июля 2024 г. обязательства по уплате НДС в российский бюджет для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), которые продают свои товары через электронные торговые площадки российским... читать дальше

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Сбербанк не поддерживает инициативу создания унифицированного QR-кода, предложил ЦБ РФ альтернативное решение на базе собственной технологии. У Сбербанка есть сервис SberPay QR, который позволяет принимать бесконтактную оплату с помощью графического кода. Для оплаты... У Сбербанка есть сервис SberPay QR, который позволяет принимать бесконтактную оплату с помощью графического кода. Для оплаты... читать дальше

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