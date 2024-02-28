Запасы нефти в США выросли за период с 16 февраля по 23 февраля на 4199 тыс. баррелей, бензина - упали на 2832 тыс. баррелей

28 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 4199 тыс. баррелей - до 447,163 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2832 тыс. баррелей и составили 244,205 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 510 тыс. баррелей, достигнув 121,141 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 3717 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2835 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60585,287 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 106,911 млрд руб., или на...

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2023 года составил 8,5% в годовом выражении после повышения на 7,2% в ноябре, на 9,9% в октябре, на 7,2% в сентябре, 9,5% в августе, на 9,2% в июле, на 10,5% в июне, на 13,3% в мае, на 10,4% в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,78 коп. и составил 91,7519 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,0975 руб., максимальный - 92,3575 руб. Было заключено 32812 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,0975 руб., максимальный - 92,3575 руб. Было заключено 32812 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56,23 коп. и составил 99,3847 руб. Минимальный курс евро составил 98,8375 руб., максимальный - 100,0025 руб. Было заключено 16018 сделок. Объем торгов составил 65287,37... Минимальный курс евро составил 98,8375 руб., максимальный - 100,0025 руб. Было заключено 16018 сделок. Объем торгов составил 65287,37...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,62 коп. и составил 12,6865 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5975 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 102763 сделки. Объем торгов составил 231884,67... Минимальный курс юаня составил 12,5975 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 102763 сделки. Объем торгов составил 231884,67...

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Безработица в России в январе 2024 года составила 2,9% после зафиксированных в декабре прошлого года 3%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Таким образом в январе безработица вернулась к исторически минимальному уровню в... Таким образом в январе безработица вернулась к исторически минимальному уровню в... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в январе в годовом выражении увеличился на 9,1%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 7,8%. По сравнению с... читать дальше

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Рост ВВП РФ в январе 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в... "По оценке Минэкономразвития России, в... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем понизился на 0,2 процентного пункта и составил плюс 5,0% после 5,2% в январе, говорится в сообщении Росстата. В обрабатывающем секторе индекс... В обрабатывающем секторе индекс... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в январе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения в декабре 2023 года на 20,1%, сокращения в ноябре на 15,6%, в октябре - на 20%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 20 по 26 февраля 2024 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 19 февраля цены также не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 февраля осталась на... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 февраля осталась на... читать дальше

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За период с 20 по 26 февраля 2024 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 19 февраля 2024 года инфляция составила 0,11%. С начала февраля цены выросли на 0,56%, с начала года - на... С начала февраля цены выросли на 0,56%, с начала года - на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил среду уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,56% и составил 3227,05 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,56% и составил 3227,05 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,6% - до 1114,87 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,6% - до 1114,87 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Мировое производство рафинированного цинка в 2023 году увеличилось на 3,8% и составило 13,863 млн тонн, по предварительным расчетам International Lead and Zinc Study Group (ILZSG). Это обусловлено, в первую очередь, повышением выпуска в Китае. Кроме того, оно выросло в... Это обусловлено, в первую очередь, повышением выпуска в Китае. Кроме того, оно выросло в... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 июля 2024 г. обязательства по уплате НДС в российский бюджет для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), которые продают свои товары через электронные торговые площадки российским... читать дальше

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Сбербанк не поддерживает инициативу создания унифицированного QR-кода, предложил ЦБ РФ альтернативное решение на базе собственной технологии. У Сбербанка есть сервис SberPay QR, который позволяет принимать бесконтактную оплату с помощью графического кода. Для оплаты... У Сбербанка есть сервис SberPay QR, который позволяет принимать бесконтактную оплату с помощью графического кода. Для оплаты... читать дальше

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