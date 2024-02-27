27 февраля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|февраль 2024
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|январь 2024
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|декабрь 2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|февраль 2024
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27 февраля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59869,199 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 161,994 млрд руб., или на...
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27 февраля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,55 коп. и составил 12,7427 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,7 руб., максимальный - 12,788 руб. Было заключено 71100 сделок. Объем торгов составил 168527,07 млн...
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27 февраля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 43,78 коп. и составил 92,0697 руб.
Минимальный курс доллара США составил 91,8325 руб., максимальный - 92,3375 руб. Было заключено 26889 сделок. Объем торгов... читать дальше
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27 февраля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,59 коп. и составил 99,947 руб.
Минимальный курс евро составил 99,6475 руб., максимальный - 100,26 руб. Было заключено 16875 сделок. Объем торгов составил 45958,84...
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27 февраля 2024 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги незначительным снижением по индексу МосБиржи, индекс РТС почти не изменился.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi... читать дальше
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27 февраля 2024 года 18:43
Нефтяные котировки повышаются вечером во вторник после слабого снижения днем. Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы продолжают атаковать суда в Красном море, что ведет к повышению стоимости и задержке грузоперевозок, пишет... читать дальше
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27 февраля 2024 года 18:35
Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта,... читать дальше
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27 февраля 2024 года 18:22
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает максимальный разовый порог в 100 тыс. руб. при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента. оправка в антиотмывочной закон (N522571-8) была внесена в парламент... читать дальше
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27 февраля 2024 года 18:09
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают отчеты компаний и сохраняют осторожность в преддверии публикации ключевых статданных на этой неделе.
В частности, рынок ждет пересмотренных данных о динамике ВВП США за четвертый... читать дальше
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27 февраля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 58,73 коп. и составил 92,06 руб.
Минимальный курс доллара США составил 91,82 руб., максимальный - 92,4575 руб. Было заключено 6762 сделки. Объем торгов составил... читать дальше
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27 февраля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,49 коп. и составил 12,739 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,6935 руб., максимальный - 12,8 руб. Было заключено 21868 сделок. Объем торгов составил 63169,74 млн...
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27 февраля 2024 года 17:49
Более 78 тыс. лифтов в жилом фонде России нуждаются в замене, заявил во вторник заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
"Сегодня лифтовое хозяйство в стране - это 545 тыс. лифтов, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4 тыс.,... читать дальше
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27 февраля 2024 года 17:38
Банк России подготовил проект указания, которым определяется порядок и сроки получения средств c индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) в случае особой жизненной ситуации.
По действующему законодательству, инвестор может снять деньги с ИИС без... читать дальше
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27 февраля 2024 года 17:09
Министерская конференция ВТО (проходящая с 26 по 29 февраля в Абу-Даби) может подтвердить обязательство по разблокировке апелляционного органа (АО) до конца 2024 года, Россия пока не видит целесообразности присоединяться к временному соглашению арбитража, заявил замглавы... читать дальше
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27 февраля 2024 года 17:06
7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-656 на 173 млрд 87,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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27 февраля 2024 года 16:57
Примерно половину урожая зерна в РФ в 2023 году собрали фермерские хозяйства и малые сельхозорганизации, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на 35-м съезде АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов) в Москве. "Мы... читать дальше
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