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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,5075 руб.
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26 февраля 2024 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,5075 руб.

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26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,97 коп. и составил 92,5075 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,805 руб., максимальный - 93,3575 руб. Было заключено 27164 сделки. Объем торгов составил 117021,16 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,3725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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