Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,7739 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,701 руб., максимальный - 12,871 руб. Было заключено 17043 сделки. Объем торгов составил 51083,45 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,708 руб. за юань.

26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,43 коп. и составил 12,7739 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59707,205 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 937,111 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,22 коп. и составил 12,7782 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7065 руб., максимальный - 12,8795 руб. Было заключено 73707 сделок. Объем торгов составил 160755,98... Минимальный курс юаня составил 12,7065 руб., максимальный - 12,8795 руб. Было заключено 73707 сделок. Объем торгов составил 160755,98...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,27 коп. и составил 100,0929 руб. Минимальный курс евро составил 99,535 руб., максимальный - 100,7925 руб. Было заключено 20985 сделок. Объем торгов составил 53116,09... Минимальный курс евро составил 99,535 руб., максимальный - 100,7925 руб. Было заключено 20985 сделок. Объем торгов составил 53116,09...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,97 коп. и составил 92,5075 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,805 руб., максимальный - 93,3575 руб. Было заключено 27164 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,805 руб., максимальный - 93,3575 руб. Было заключено 27164 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Все жители Калининградской области получат возможность покупать субсидированные авиабилеты, сообщила пресс-служба губернатора региона. "Распространить авиасубсидии на всех жителей Калининградской области планируется с 1 мая. Решение о предоставлении субсидий из... "Распространить авиасубсидии на всех жителей Калининградской области планируется с 1 мая. Решение о предоставлении субсидий из... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса и предложения на рынке. Внимание инвесторов направлено, в частности, на Международную энергетическую неделю, которая начнется в Лондоне во... Внимание инвесторов направлено, в частности, на Международную энергетическую неделю, которая начнется в Лондоне во... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник хорошим ростом. Фондовые индикаторы прибавили 2-3%. В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на... В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на... читать дальше

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Продажи новых домов в США в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек (прирост на... Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек (прирост на... читать дальше

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Выручка ПАО "Ростелеком" в 4-м квартале 2023 года составила 209,3 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA составил 73,97 млрд рублей, увеличившись на 12%. Рентабельность по... Показатель OIBDA составил 73,97 млрд рублей, увеличившись на 12%. Рентабельность по... читать дальше

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Трейтейский арбитраж в Париже на первом этапе слушаний признал действия Финляндии в отношении проекта АЭС "Ханхикиви" необоснованными и политически мотивированными, заявил гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев в ходе выступления на заседании президиума "Единой... читать дальше

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Совет директоров ПАО "МТС" продлил полномочия президента компании Вячеслава Николаева на 3 года - решение принято на заседании в понедельник, говорится в информации о сущфакте компании. Переназначение Николаева вступает в силу с 13 марта. Переназначение Николаева вступает в силу с 13 марта. Николаев возглавляет... Николаев возглавляет...

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Американский производитель алюминия Alcoa сохранил размер квартальных дивидендов на уровне 10 центов на обыкновенную акцию, сообщается в пресс-релизе компании. Выплаты состоятся 21 марта. Закрытие реестра акционеров назначено на 5 марта. Выплаты состоятся 21 марта. Закрытие реестра акционеров назначено на 5 марта. Котировки акций Alcoa... Котировки акций Alcoa...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,43 коп. и составил 12,7739 руб. Минимальный курс юаня составил 12,701 руб., максимальный - 12,871 руб. Было заключено 17043 сделки. Объем торгов составил 51083,45... Минимальный курс юаня составил 12,701 руб., максимальный - 12,871 руб. Было заключено 17043 сделки. Объем торгов составил 51083,45...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 46,02 коп. и составил 92,6473 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,79 руб., максимальный - 93,2075 руб. Было заключено 16499 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,79 руб., максимальный - 93,2075 руб. Было заключено 16499 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо повышаются в понедельник, трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:50 мск в понедельник увеличился на 94,5 пункта (0,24%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:50 мск в понедельник увеличился на 94,5 пункта (0,24%) и составил... читать дальше

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Экспорт зерна из РФ, выросший накануне начала действия экспортной квоты (с 15 февраля), продолжает увеличиваться и в условиях этой ограничительной меры, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента... Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента... читать дальше

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