Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,6972 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,04 руб., максимальный - 93,2875 руб. Было заключено 27683 сделки. Объем торгов составил 99642,15 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,8525 руб. за доллар США.

22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27,73 коп. и составил 92,6972 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58763,507 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,778 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27,73 коп. и составил 92,6972 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,04 руб., максимальный - 93,2875 руб. Было заключено 27683 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,04 руб., максимальный - 93,2875 руб. Было заключено 27683 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,86 коп. и составил 12,7905 руб. Минимальный курс юаня составил 12,732 руб., максимальный - 12,834 руб. Была заключена 103891 сделка. Объем торгов составил 192849,64... Минимальный курс юаня составил 12,732 руб., максимальный - 12,834 руб. Была заключена 103891 сделка. Объем торгов составил 192849,64...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 48,97 коп. и составил 100,3656 руб. Минимальный курс евро составил 99,66 руб., максимальный - 100,83 руб. Было заключено 11777 сделок. Объем торгов составил 35755,13... Минимальный курс евро составил 99,66 руб., максимальный - 100,83 руб. Было заключено 11777 сделок. Объем торгов составил 35755,13...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3514 тыс. баррелей - до 442,964 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 293 тыс. баррелей и составили 247,037 млн... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленной динамикой индексов на фоне ухудшения сырьевой конъюнктуры, а также в ожидании новых антироссийских санкций Запада. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%,... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%,... читать дальше

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Объем индийского рынка акций может увеличиться вдвое к 2030 году и достигнуть $10 трлн, полагают эксперты Jefferies Financial Group Inc. Такой прогноз связан с высокой доходностью инвестиций в индийский рынок, а также с ожиданиями продолжения экономических реформ в... Такой прогноз связан с высокой доходностью инвестиций в индийский рынок, а также с ожиданиями продолжения экономических реформ в... читать дальше

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Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) запретила крупным институциональным инвесторам сокращать позиции в акциях в первые и последние 30 минут торговой сессии, передает Bloomberg со ссылкой на информированные... читать дальше

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Расчетный потенциал экспорта продукции российского АПК в Кувейт до 2030 года оценивается в 380 тыс. тонн на $155 млн, сообщается в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Наиболее перспективными позициями являются зерновые - пшеница, ячмень и... Наиболее перспективными позициями являются зерновые - пшеница, ячмень и... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе выросли на 3,1% относительно предыдущего месяца и составили максимальные за пять месяцев 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным,... Согласно пересмотренным данным,... читать дальше

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Newmont по итогам 2023 года произвел 5,55 млн унций золота, что на 7% меньше результата 2022 года, но соответствует пересмотренному прогнозу (5,3 млн унций). Как поясняет компания в своем сообщении , общее снижение связано с сокращением производства на рудниках... Как поясняет компания в своем сообщении , общее снижение связано с сокращением производства на рудниках... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "М.Видео" на уровне А(RU), изменив прогноз на позитивный, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "М.видео" обусловлен высокими оценками операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса,... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "М.видео" обусловлен высокими оценками операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса,... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале сессии в четверг, Nasdaq Composite прибавляет около 2% благодаря сильной отчетности Nvidia Corp. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 мск в четверг поднялся на 352,94 пункта (0,91%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 мск в четверг поднялся на 352,94 пункта (0,91%) и... читать дальше

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Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены... "Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,60 коп. и составил 12,7696 руб. Минимальный курс юаня составил 12,712 руб., максимальный - 12,874 руб. Было заключено 17880 сделок. Объем торгов составил 53261,9 млн... Минимальный курс юаня составил 12,712 руб., максимальный - 12,874 руб. Было заключено 17880 сделок. Объем торгов составил 53261,9 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 69,51 коп. и составил 93,1075 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,185 руб., максимальный - 100,15 руб. Было заключено 45689 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,185 руб., максимальный - 100,15 руб. Было заключено 45689 сделок. Объем торгов... читать дальше

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