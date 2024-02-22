Запасы нефти в США выросли за период с 9 февраля по 16 февраля на 3514 тыс. баррелей, бензина - упали на 293 тыс. баррелей

22 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 3514 тыс. баррелей - до 442,964 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 293 тыс. баррелей и составили 247,037 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 4008 тыс. баррелей, достигнув 121,651 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 3750 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2600 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2097 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58763,507 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,778 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27,73 коп. и составил 92,6972 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,04 руб., максимальный - 93,2875 руб. Было заключено 27683 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,04 руб., максимальный - 93,2875 руб. Было заключено 27683 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,86 коп. и составил 12,7905 руб. Минимальный курс юаня составил 12,732 руб., максимальный - 12,834 руб. Была заключена 103891 сделка. Объем торгов составил 192849,64... Минимальный курс юаня составил 12,732 руб., максимальный - 12,834 руб. Была заключена 103891 сделка. Объем торгов составил 192849,64...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 48,97 коп. и составил 100,3656 руб. Минимальный курс евро составил 99,66 руб., максимальный - 100,83 руб. Было заключено 11777 сделок. Объем торгов составил 35755,13... Минимальный курс евро составил 99,66 руб., максимальный - 100,83 руб. Было заключено 11777 сделок. Объем торгов составил 35755,13...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3514 тыс. баррелей - до 442,964 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 293 тыс. баррелей и составили 247,037 млн... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленной динамикой индексов на фоне ухудшения сырьевой конъюнктуры, а также в ожидании новых антироссийских санкций Запада. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%,... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%,... читать дальше

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Объем индийского рынка акций может увеличиться вдвое к 2030 году и достигнуть $10 трлн, полагают эксперты Jefferies Financial Group Inc. Такой прогноз связан с высокой доходностью инвестиций в индийский рынок, а также с ожиданиями продолжения экономических реформ в... Такой прогноз связан с высокой доходностью инвестиций в индийский рынок, а также с ожиданиями продолжения экономических реформ в... читать дальше

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Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) запретила крупным институциональным инвесторам сокращать позиции в акциях в первые и последние 30 минут торговой сессии, передает Bloomberg со ссылкой на информированные... читать дальше

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Расчетный потенциал экспорта продукции российского АПК в Кувейт до 2030 года оценивается в 380 тыс. тонн на $155 млн, сообщается в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Наиболее перспективными позициями являются зерновые - пшеница, ячмень и... Наиболее перспективными позициями являются зерновые - пшеница, ячмень и... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе выросли на 3,1% относительно предыдущего месяца и составили максимальные за пять месяцев 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным,... Согласно пересмотренным данным,... читать дальше

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Newmont по итогам 2023 года произвел 5,55 млн унций золота, что на 7% меньше результата 2022 года, но соответствует пересмотренному прогнозу (5,3 млн унций). Как поясняет компания в своем сообщении , общее снижение связано с сокращением производства на рудниках... Как поясняет компания в своем сообщении , общее снижение связано с сокращением производства на рудниках... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "М.Видео" на уровне А(RU), изменив прогноз на позитивный, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "М.видео" обусловлен высокими оценками операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса,... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "М.видео" обусловлен высокими оценками операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса,... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале сессии в четверг, Nasdaq Composite прибавляет около 2% благодаря сильной отчетности Nvidia Corp. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 мск в четверг поднялся на 352,94 пункта (0,91%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 мск в четверг поднялся на 352,94 пункта (0,91%) и... читать дальше

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Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены... "Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,60 коп. и составил 12,7696 руб. Минимальный курс юаня составил 12,712 руб., максимальный - 12,874 руб. Было заключено 17880 сделок. Объем торгов составил 53261,9 млн... Минимальный курс юаня составил 12,712 руб., максимальный - 12,874 руб. Было заключено 17880 сделок. Объем торгов составил 53261,9 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 69,51 коп. и составил 93,1075 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,185 руб., максимальный - 100,15 руб. Было заключено 45689 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,185 руб., максимальный - 100,15 руб. Было заключено 45689 сделок. Объем торгов... читать дальше

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