22 февраля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.02 по 03.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|26.02.2024
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|январь 2024
|26.02.2024
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|январь 2024
|27.02.2024
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|февраль 2024
|27.02.2024
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|январь 2024
|27.02.2024
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|декабрь 2023
|27.02.2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|февраль 2024
|28.02.2024
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|февраль 2024
|28.02.2024
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|февраль 2024
|28.02.2024
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2023
|28.02.2024
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|январь 2024
|28.02.2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 февраля
|29.02.2024
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2024
|29.02.2024
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2023
|29.02.2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|февраль 2024
|29.02.2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|январь 2024
|29.02.2024
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|февраль 2024
|29.02.2024
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|декабрь 2023
|29.02.2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|январь 2024
|29.02.2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|февраль 2024
|29.02.2024
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|февраль 2024
|29.02.2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 февраля
|29.02.2024
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2023
|29.02.2024
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|январь 2024
|29.02.2024
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|декабрь 2023
|29.02.2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 февраля
|29.02.2024
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|февраль 2024
|01.03.2024
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|январь 2024
|01.03.2024
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|январь 2024
|01.03.2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|февраль 2024
|01.03.2024
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|февраль 2024
|01.03.2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|февраль 2024
|01.03.2024
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|январь 2024
|02.03.2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|январь 2024
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