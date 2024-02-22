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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
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22 февраля 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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22 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.02 по 03.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
26.02.2024 16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США январь 2024
26.02.2024 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США январь 2024
27.02.2024 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции февраль 2024
27.02.2024 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне январь 2024
27.02.2024 17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США декабрь 2023
27.02.2024 18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) февраль 2024
28.02.2024 12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии февраль 2024
28.02.2024 13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне февраль 2024
28.02.2024 16:30 Пересмотренная предварительная оценка ВВП США IV квартал 2023
28.02.2024 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США январь 2024
28.02.2024 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 10 по 16 февраля
29.02.2024 10:45 Данные о потребительских расходах во Франции январь 2024
29.02.2024 10:45 Изменение ВВП Франции IV квартал 2023
29.02.2024 10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции февраль 2024
29.02.2024 10:45 Цены производителей во Франции январь 2024
29.02.2024 11:55 Данные о безработице в Германии февраль 2024
29.02.2024 12:00 Объем промышленных заказов в Италии декабрь 2023
29.02.2024 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии январь 2024
29.02.2024 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии февраль 2024
29.02.2024 16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии февраль 2024
29.02.2024 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 11 по 17 февраля
29.02.2024 16:30 Изменение ВВП Канады IV квартал 2023
29.02.2024 16:30 Изменение расходов и доходов населения США январь 2024
29.02.2024 16:30 Месячное изменение ВВП Канады декабрь 2023
29.02.2024 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 04 по 10 февраля
29.02.2024 17:45 Индекс производственной активности Чикаго февраль 2024
01.03.2024 12:00 Данные о безработице в Италии январь 2024
01.03.2024 13:00 Данные по безработице в еврозоне январь 2024
01.03.2024 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне февраль 2024
01.03.2024 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США февраль 2024
01.03.2024 18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) февраль 2024
01.03.2024 18:00 Объем расходов на строительство в США январь 2024
02.03.2024 10:00 Объемы розничных продаж в Германии январь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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